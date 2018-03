Stade Loujniki

© Sergey Савостьянов/TASS

MOSCOU, le 6 mars. /TASS/. Le gouvernement de Moscou ne sera pas répéter les erreurs avec l’organisation de la sortie des supporters « Loujniki » lors d’un match amical entre les équipes de la Russie et le Brésil, qui aura lieu le 25 mars. A déclaré aux journalistes, le chef du département des sports et du tourisme de la ville de Moscou Nikolaï Institut.

Après le premier match, sur l’ancien stade Loujniki » dans lequel le 11 novembre 2017 a joué la Russie et de l’Argentine (0:1), vous rencontrez des problèmes avec la sortie des supporters de l’arène. Certains des spectateurs ne pouvaient pas quitter le stade de deux ou trois heures.

« Moscou est prêt à accueillir la coupe du monde. Toutes les infrastructures de la ville est prête à recevoir un grand nombre de personnes et de sports, et de transport de la partie, et la sécurité. Ceci concerne les infrastructures de l’hôtel », a déclaré Institut.

« Nous prenons en compte les points négatifs, qui ont été lors de la première d’un test-match. Mais pour ce test-matches et sont effectués pour scier tous les problèmes et de passer sept matches du tournoi de « Loujniki » dans la normale et régulière », a déclaré Institut.

« Certains problèmes ont été, mais maintenant, nous co-développons un plan de transport, et la sortie. Je pense que nous ne pas répéter les erreurs du 11 novembre », a assuré Institut.

Un match avec l’équipe du Brésil sera le premier des quatre de contrôle pour la slection de la Russie dans le cadre de la préparation à un championnat du monde.