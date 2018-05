Intempéries: circulation ferroviaire interrompue entre Louvain et l’aéroport de Bruxelles

En raison des intempéries, plus aucun train ne circule jeudi soir entre Louvain et Brussels Airport. De l’eau et de la boue se sont écoulées sur les voies, rendant la circulation ferroviaire impossible jeudi soir et peut-être aussi vendredi matin, indique Infrabel, gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge.

« Depuis environ 18h45, la circulation n’est plus possible entre Louvain et l’aéroport », indique le porte-parole Frédéric Petit.

Pour rejoindre l’aéroport depuis Louvain, les voyageurs doivent changer de train soit à Zaventem, soit à Bruxelles-Nord où ils pourront prendre un train à destination de l’aéroport. La circulation est en effet maintenue entre la capitale et l’aéroport, malgré quelques retards.

La circulation est par contre normale entre Louvain et Bruxelles.