Intempéries: pas de train direct entre Louvain et Brussels Airport avant le 4 juin

Il n’y aura pas de train direct entre Louvain et Brussels Airport jusqu’au 4 juin, à cause de la présence d’eau et de boue sur les voies à la suite des fortes pluies de jeudi, indique vendredi le gestionnaire de l’infrastructure Infrabel. Les dégâts sont « gigantesques », selon un porte-parole.

Ces dégâts s’étendent sur 600 mètres sur une voie et 400 mètres sur l’autre. La boue doit tout d’abord être enlevée. Ensuite, il faudra nettoyer les voies, les traverses, les ballasts, etc. « Ce n’est qu’alors que nous pourrons tout remettre en place puis effectuer les vérifications d’usage », poursuit le porte-parole.

Les équipes d’Infrabel travailleront jour et nuit. La zone des dégâts, dans les environs de Nossegem, ne facilite pas le travail, notamment pour l’acheminement du matériel. « Nous estimons que les travaux dureront une dizaine de jours. Nous espérons que la liaison ferroviaire sera à nouveau disponible le lundi 4 juin. »

Les voyageurs qui doivent se rendre à l’aéroport depuis Louvain disposent de deux options: ils peuvent descendre à l’arrêt Zaventem, pour ensuite rejoindre Brussels Airport, ou prendre un train jusqu’à Bruxelles-Nord et prendre une correspondance jusqu’à l’aéroport.

La ligne principale entre Louvain et Bruxelles n’est pas touchée, ni celle entre l’aéroport de Zaventem et la capitale. Les trains y circulent donc normalement.