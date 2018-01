Intempéries: plan catastrophe déclenché à Turnhout en raison de dégâts au toit d’une maison de repos

La phase communale du plan catastrophe a été déclenchée jeudi soir à Turnhout en raison de l’évacuation interne d’un centre de soins pour personnes âgées, indiquent les autorités locales. Le toit de l’établissement a en effet été fortement endommagé par la tempête et 36 résidents de l’étage supérieur vont devoir passer la nuit ailleurs. Des places ont dès lors été libérées au rez-de-chaussée.

La mesure a surtout été prise car de la pluie est annoncée pour les heures à venir, précise la commune de Turnhout. Les pompiers et la protection civile dépêchés sur place sont en train de faire quelques travaux afin de rendre à nouveau le toit provisoirement imperméable afin que les occupants des chambres touchées puissent les réintégrer le plus rapidement possible.