Invité de Jeudi en Prime: André Flahaut sur les avions de combat et le travail après 60 ans

André Flahaut, socialiste depuis toujours, reconnaissable à sa moustache légendaire, est depuis 2014 le ministre francophone du Budget, de la fonction publique et de la simplification administrative au gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles. Avant cela, c’était la casquette de président de la Chambre des représentants qu’il portait sans oublier son poste de Ministre au fédéral sous les gouvernements Dehaene II, Verhofstadt I et Verhofstadt II. C’est une première pour lui aujourd’hui, il est l’invité de ce Jeudi en Prime. François de Brigode et Johanne Montay le reçoivent.

L’escalade de violence en Syrie et les récents propos de Donald Trump mettent une nouvelle fois sur la table la possibilité de frappes internationales contre le régime syrien. Si l’attaque chimique est confirmée, certains parlent de ligne rouge franchie. Hier, le ministre André Flahaut, a réagi à cette situation via un tweet :

#Syrie: il ne devrait y avoir de participation de la Belgique à des opérations #militaires sans mandat de @ONU_fr ni sans discussions préalables au #Parlement!! Remember #Irak! #begov @LaChambreBE @pslachambre @defense_BE

— André Flahaut (@andreflahaut) 11 avril 2018

Le ministre prend en quelque sorte les devants et fait référence à la situation en Irak lorsqu’il était ministre de la Défense. A l’époque, le gouvernement belge avait refusé sur son territoire tout transit de convois militaires américains si les Etats-Unis déclenchaient un conflit en Irak sans l’accord des Nations Unies, en ce compris le survol de notre espace aérien par des avions militaires américains. La situation en Syrie, mais surtout la position belge face à cela seront abordées avec le ministre.

Un autre sujet, celui des F-16. Pour André Flahaut, ancien ministre de la Défense de 1999 à 2007, « le dossier de remplacement des F-16 est plombé. Il est foutu (…) Il faut que des têtes tombent, notamment du côté de l’armée, et que des plaintes soient déposées au niveau du pouvoir judiciaire (…) Des fautes graves ont été commises « , avait-il ajouté sur les ondes de La Première. Selon lui, il faut reconstituer les équipes et reprendre les dossiers, mais surtout intégrer les nouveaux éléments qui sont aujourd’hui sur le plateau, à savoir la proposition française de partenariat européen qui est certainement plus intéressante qu’une opération économique et commerciale du F-35 ou de l’Eurofighter.

Lutter contre le burn-out des travailleurs âgés

Enfin, un tout autre dossier, pourrait être abordé avec le ministre socialiste: le projet de réforme de la carrière dans la fonction publique qu’il a fait passer au gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles. Selon André Flahaut, avec l’allongement des carrières, il faut un aménagement des fins de carrière, notamment pour les moins qualifiés. Les métiers manuels ont un taux d’absentéisme plus élevé en fin de carrière. Il entend donc lutter contre l’absentéisme et le burn-out. Parmi les mesures avancées, la possibilité, après 61 ans de passer à 4/5e temps, avec maintien du salaire complet et embauche compensatoire.