Iran: 200 manifestants arrêtés à Téhéran samedi, l’accès aux réseaux sociaux limité sur les téléphones

Une jeune femme manifeste devant l’université de Téhéran, en Iran, le 30 décembre 2017. –

STR / AFP

200 manifestants ont été arrêtés à Téhéran samedi, ont annoncé les autorités ce dimanche. L’accès à Telegram et Instagram à partir des téléphones portables a été limité.

Quelque 200 manifestants ont été arrêtés samedi à Téhéran, a déclaré dimanche le vice-préfet de la ville, Ali Asghar Nasserbakht, cité par l’agence Ilna, proche des réformateurs.



« Ces personnes ont été remises à la justice (…) Plusieurs étudiants arrêtés ont été libérés et remis à leurs familles », a déclaré Ali Asghar Nasserbakht. Il a précisé que parmi les personnes arrêtées figurent « 40 leaders des rassemblements illégaux ». « Nous agissons avec tolérance et nous espérons que la situation va revenir à la normale le plus vite possible », a-t-il ajouté. Il a confirmé des « rassemblements épars » dans le centre de Téhéran ajoutant que « la police faisait son devoir » pour contrôler la situation.

Un peu plus tôt, l’agence Fars proche des conservateurs avait affirmé que quelque 200 protestataires tentaient de se rassembler dimanche en début de soirée dans le centre de Téhéran en lançant des slogans. Des manifestations contre le pouvoir et pour de meilleures conditions de vie ont eu lieu depuis jeudi dans plusieurs villes iraniennes, faisant deux morts. Mais la contestation reste dans l’ensemble faible à Téhéran, qui compte 8,5 millions d’habitants.

Les autorités accusent des groupes « contre-révolutionnaires » à l’étranger

Par ailleurs, l’accès en Iran aux réseaux sociaux Telegram et Instagram sur les téléphones portables a été de nouveau restreint dimanche après-midi, après trois jours de manifestations anti-gouvernementales à travers le pays, ont rapporté plusieurs agences de presse iraniennes. « Les hauts responsables chargés de la sécurité ont décidé de bloquer provisoirement Telegram et Instagram », a affirmé le site de la télévision d’Etat citant une « source informée ».

Les autorités accusent des groupes « contre-révolutionnaires » basés à l’étranger d’utiliser les réseaux sociaux, en particulier Telegram, pour appeler les gens à manifester et faire usage de cocktails Molotov et d’armes à feu. « Hier soir, certains éléments contre-révolutionnaires ont utilisé les réseaux sociaux pour apprendre aux gens l’utilisation d’armes à feu et de cocktails Molotov », a déclaré à la télévision d’Etat, le ministre des Télécommunications, Mohammad Javad Azari.

Sedaimardom, la voix du peuple

Il a prévenu que « des mesures seraient prises par le Conseil suprême de la sécurité nationale, si la contre-révolution cherche à utiliser les réseaux sociaux pour provoquer des troubles ». Le ministre avait accusé samedi un canal du réseau crypté Telegram d’encourager le « soulèvement armé ». Le patron de la messagerie cryptée, Pavel Durov, avait par la suite annoncé la fermeture sur Telegram de la chaîne Amadnews, près de 1,4 million d’abonnés, pour avoir incité à la « violence ».



Mais immédiatement, d’autres canaux sont apparus sur Telegram, notamment sedaimardom qui a atteint plus de 700.000 abonnés en quelques heures, appelant les gens à manifester et diffusant des vidéos de rassemblements. « Les autorités iraniennes ont bloqué l’accès à Telegram pour la majorité des Iraniens après notre refus de fermer https://t.me/sedaiemardom (voix du peuple) et d’autres canaux qui appellent à des manifestations pacifiques », a réagi Pavel Durov.