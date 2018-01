Irlandais joueur de football a gagné 1 million €à la loterie de noël

TASS, le 3 janvier. Irlandais le footballeur Kevin O’Connor a gagné de 1 m €à la loterie de noël. Cela a été rapporté dans Twitter nationale de la loterie irlandaise.

A la hausse de l’Irish football star Kevin O’Connor who plays for Preston North End collected his €1 Million on the Christmas Millionaire Raffle pic.twitter.com/V3gMJ2Ah04

— The National Lottery (@NationalLottery) le 2 janvier 2018,

Comme l’écrit le journal The Irish times, le joueur a reçu un ticket gagnant un cadeau de Noël de son oncle, qui l’avait envoyé un sportif, avec le souhait de « seulement le meilleur ».

22 ans, O’Connor joue sur la position d’ailier pour le club чемпионшипа la deuxième force de la division du championnat d’Angleterre – Preston Nord End ».