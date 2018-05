Irlande du Nord: un adolescent inculpé après l’agression d’une femme à la perceuse

Police d’Irlande du Nord (PSNI) –

La police a précisé samedi « explorer un possible motif homophobe » à cette attaque.

Un adolescent, soupçonné d’avoir gravement blessé une femme de 38 ans en l’attaquant à la perceuse à Strabane, en Irlande du Nord, a été inculpé dimanche, a annoncé la police.

« Un homme de 17 ans a été inculpé pour blessures graves causées intentionnellement, possession d’arme dans un lieu public et vol de perceuse, suite à l’attaque d’une femme à Strabane tôt samedi matin », a écrit la police d’Irlande du Nord sur son compte Twitter dimanche.

L’adolescent doit comparaître devant un tribunal lundi. La victime a été agressée avec une perceuse sans fil, à 2 heures du matin samedi, en pleine rue.

Elle souffre d’une « très grave blessure à la tête et a été hospitalisée dans un état critique mais stable », avait indiqué samedi dans un communiqué la police d’Irlande du Nord.

« C’était une attaque brutale et les blessures dont souffre la victime sont extrêmement graves », a déclaré le sergent Brian Reid dans ce communiqué.

