Islam, Vlaams Belang… : Faut-il interdire certains partis?

Les propos du fondateur du parti Islam font beaucoup de bruit depuis quelques jours. Ce responsable a dévoilé certains grands points de son programme électoral. Séparation des hommes et les femmes dans les transports en commun, la présence obligatoire d’un homme en tête de liste lors des élections… Ces idées posent questions. Nous débattrons autour de la légitimité de tels principes dans notre démocratie.

Les réactions ont été vives vendredi en Flandre après la révélation d’éléments du programme électoral du parti Islam, basé sur les principes du coran et de la charia, et visant à l’établissement d’une « démocratie islamiste ».

Mais nous de parlerons pas que de ce parti, ce soir. Nous aborderons de manière plus globale l’éventuelle interdiction d’autres partis, comme le Vlaams Belang. Existe-t-il des outils pour légiférer dans ce sens? C’est ce que nous développerons.

Pour ce faire, nous recevrons des invités de tous bords. Au centre de nos interlocuteurs, l’anthropologue (ULC) Lionel Remy. Ce doctorant a pu s’immerger pendant de nombreux mois au sein du parti si controversé. Fort de cette expérience exceptionnelle, il s’apprête à sortir un livre qui nous dévoilera les secrets du parti « Islam ».

Côté politique, nous retrouverons Georges-Louis Bouchez (MR), qui s’est déjà largement étendu sur la question. Dans ce sens, le président de DéFi, Olivier Maingain, sera, lui aussi, de la partie. Nous recevrons aussi le coprésident d’Ecolo, Patrick Dupriez ainsi que le président de la Ligue des Droits de l’Homme et avocat, Me Alexis Deswaef.

Pour représenter le mouvement des Jeunes socialistes, nous accueillerons leur Secrétaire politique, Grégoire J. Kabasele. Jérôme Jamin, politologue expert du populisme et de l’extrême droite sera également avec nous.

Retrouvez nous ce soir sur la Une à 21h45 (attention, c’est plus tôt que d’habitude) ou sur notre plateforme Auvio. N’oubliez pas de réagir en direct via le #AVotreAvis et en commentaires sur le Live de notre page Facebook!