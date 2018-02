Israël suspend les actions qui ont conduit les Églises à fermer le Saint-Sépulcre

L’église du Saint-Sépulcre devrait rouvrir ce mardi, dans la soirée, après la décision du gouvernement israélien de suspendre ses actions fiscales et législatives à l’origine de la décision des Églises de fermer les portes du lieu de culte.

Le gouvernement israélien fait marche arrière. Il a annoncé mardi 27 février la suspension des actions fiscales et législatives qui ont conduit les Églises grecque orthodoxe, arménienne et catholique à prendre la décision exceptionnelle de fermer le Saint-Sépulcre, église construite sur les lieux présumés de la crucifixion et du tombeau du Christ, à Jérusalem.

La municipalité israélienne de Jérusalem a gelé la collecte de taxes annoncée récemment sur les biens immobiliers des Églises qui ne sont pas des lieux de culte, ont précisé dans un communiqué les services du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre et le maire de Jérusalem Nir Barkat se sont entendus sur la création d'un groupe de travail "qui négociera avec les Églises une solution" sur la question des taxes, selon la même source.

À la demande des Eglises, Benjamin Netanyahu a aussi chargé un de ses ministres de se pencher sur la question des ventes de terrains. Pendant ce temps, "toute activité législative sur ce sujet est suspendue".

La proposition de loi vise selon ses promoteurs à rassurer les habitants de Jérusalem qui craignent de voir les investisseurs auxquels l'Église aurait vendu des terres les expulser pour des programmes plus rentables.

Aucune réaction des Églises

Les Églises n'ont toujours pas réagi à ces annonces, après deux jours de bras de fer engagé avec les autorités israéliennes. Les portes du lieu sacré étaient toujours closes en milieu d'après-midi mais pourraient rouvrir dans la soirée.

La fermeture du Saint-Sépulcre est rare. En 1990, il avait été fermé avec d'autres sites chrétiens pour protester contre l'installation de colons près de cette église. Neuf ans plus tard, les sites chrétiens avaient été de nouveau fermés pour protester contre la construction d'une mosquée à proximité de la basilique de l'Annonciation à Nazareth.

L'église est située dans la Vieille ville à Jérusalem-Est, la partie palestinienne de la ville sainte qu'Israël occupe depuis cinquante ans et dont l'annexion est considérée comme illégale par la communauté internationale.

