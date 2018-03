Italie : décès du capitaine de la Fiorentina, Davide Astori, tous les matchs du Calcio sont reportés

Après le décès du capitaine de la Fiorentina, Davide Astori, mort dans la nuit de samedi à dimanche, la ligue italienne de football a décidé de reporter à une date indéterminée les sept matches de Serie A prévus dimanche.

Les sept matchs de Serie A prévus dimanche 4 mars ont été reportés à une date indéterminée après le décès dans la nuit de samedi à dimanche de Davide Astori, capitaine de la Fiorentina, a annoncé la Ligue italienne de football (Lega Serie A).

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e’ scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC

Astori, international italien (de 2011 à 2017), apprécié et respecté, est décédé dans sa chambre d'hôtel à Udine, dans le nord de l'Italie, où son équipe devait jouer dimanche à 15h un match face à l'Udinese.

Le capitaine de la Fiorentina est mort d'un "arrêt cardio-circulatoire de causes naturelles", a expliqué dimanche après-midi le procureur de la République d'Udine, Antonio de Nicolo, cité par le Corriere della Sera. Il a ajouté qu'il était "étrange qu'une telle chose arrive sans signaux annonciateurs à un professionnel aussi surveillé".

Le club florentin avait d'abord évoqué sur Twitter un "malaise soudain", avant d'indiquer ne pas pouvoir donner d'explications "dans l'attente d'une autopsie". Plusieurs médias italiens évoquent un arrêt cardiaque pendant la nuit.

Très forte émotion

L'annonce de sa mort a provoqué une très forte émotion en Italie, où la totalité des clubs de Serie A ont rapidement posté sur les réseaux sociaux des messages de condoléances et de soutien à la famille de Davide Astori, père d'une petite fille de 2 ans.

Ciao caro Asto, https://t.co/3eH4HAwBVn pic.twitter.com/ZteZhO4GRH

Parmi les sept matches annulés dimanche, outre Udinese-Fiorentina : le derby AC Milan-Inter Milan.

Everyone at Udinese is deeply shocked to learn of the sudden death of ACF Fiorentina captain Davide Astori. The thoughts of everybody at the club are with Astori’s family, friends and team-mates.

