Italie: la Commission européenne confiante dans la formation d’un « gouvernement stable »

La Commission européenne s’est dite confiante lundi dans la possibilité de former un « gouvernement stable » en Italie après des élections qui ont plongé la Botte dans l’incertitude politique, avec une percée historique des forces antisystème, eurosceptiques et d’extrême droite.

Interrogé par la presse, un porte-parole de l’exécutif européen s’est refusé à commenter ce scrutin, dans la mesure où les « résultats officiels » n’étaient pas encore connus. Mais « nous avons confiance dans la capacité du président Sergio Mattarella à faciliter la formation d’un gouvernement stable en Italie », a ajouté Margaritis Schinas.

« Restez calmes et continuez », a-t-il ensuite répondu à une question sur l’impact potentiel des résultats de ces élections sur les marchés financiers, reprenant la célèbre formule « Keep calm and carry on » affichée par le gouvernement britannique lors de la Seconde Guerre mondiale.

Se « préparer au pire scénario »

Avant les élections italiennes, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker avait estimé qu’il fallait se « préparer au pire scénario qui pourrait être de ne pas avoir de gouvernement opérationnel en Italie ».

Il avait ajouté envisager « une réaction forte des marchés financiers » dans la deuxième semaine de mars en raison de la somme des incertitudes en Europe.

Il était ensuite revenu sur ces propos « mal compris » selon lui. « En tant que Commission, nous pensons qu’il y aura un gouvernement qui peut fonctionner après les élections », avait-il alors souligné.