Matteo Renzi a annoncé lundi son intention de quitter la direction du Parti démocrate, grand perdant des élections législatives, mais seulement après l’installation du Parlement élu dimanche et la formation d’un nouveau gouvernement. De nombreuses personnalités du parti de centre gauche critiquent cette « fausse démission » qui permet au Florentin de peser sur les négociations. « La démission d’un leader est une chose sérieuse, on la donne ou on ne la donne pas », a notamment réagi Luigi Zanda, chef de groupe au Sénat lors de la dernière législature. « Et quand on le décide, on démissionne sans faire de manoeuvres. »

Une défaite « claire et évidente »

Matteo Renzi a reconnu lundi « une défaite claire et évidente » du Parti démocrate. La principale composante du dernier gouvernement n’obtient que 18,7% des voix à la Chambre et 19,1% au Sénat, les plus mauvais résultats de son histoire. Le parti siégera dans l’opposition, a insisté le Florentin de 43 ans après avoir annoncé sa démission. « Nous avons dit non à un gouvernement avec les extrémistes ou des extrémistes, nous n’avons pas changé d’avis », a-t-il ajouté en visant la Ligue et le Mouvement 5 Etoiles, grands vainqueurs du scrutin.

Mais les négociations pour composer une nouvelle majorité gouvernementale prendront de longues semaines et le secrétaire démissionnaire continuera donc à dicter l’avenir de la formation politique à court terme. Cette décision fait de nombreux mécontents au sein du parti. « Annoncer sa démission et ne pas partir, après une défaite de cette dimension, est contraire au sens de responsabilité, de loyauté et de clarté vis-à-vis du parti, de ses militants et de ses électeurs », critique Anna Finocchiaro, ministre des Rapports avec le Parlement.

Le choix de repousser la démission est inacceptable

« De la part du secrétaire d’un parti lourdement défait aux élections, je m’attendais à une prise de responsabilité », ajoute Gianni Cuperlo, député du Parti démocrate. « Le choix de repousser la démission après la formation d’un gouvernement est inacceptable. »

D’après les indiscrétions récoltées par les médias italiens, plusieurs poids lourds du parti n’en pensent pas moins même s’ils ne s’expriment pas publiquement. Certains d’entre eux envisageraient d’ailleurs d’entamer des discussions avec le Mouvement 5 Etoiles pour négocier un gouvernement, une option difficile à imaginer si Matteo Renzi reste à la tête du parti.