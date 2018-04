Italie: Séisme de magnitude 4.7 dans le centre du pays, pas de blessés signalés

Un tremblement de terre de magnitude 4.7 s’est produit dans le centre de l’Italie mardi matin, dans la même zone déjà frappée par des séismes en 2016 et 2017. L’épicentre se situe cette fois à Muccia, village situé à 190 kilomètres au nord de Rome, à une profondeur de 9 km, a indiqué l’institut géologique et volcanique national (INGV). Selon les pompiers et la protection civile, aucun blessé n’a été signalé mais certains bâtiments ont subi des dégâts.

Par mesure de précaution, le trafic ferroviaire local a été interrompu et les écoles sont restées fermées.