Les fontaines sont gelées ce mardi 27 février à Rome alors que la tempête Arctique a vu les températures à travers l’Europe tomber à leur plus bas niveau cet hiver.

Le temps glacial a provoqué une tempête de neige, phénomène rare à Rome lundi, paralysant la ville et donnant à ses résidents la chance de skier, de faire de la luge et de construire des bonhommes de neige dans ses célèbres parcs et places.