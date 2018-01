Ixelles : le café le Coq mort et enterré

C’est un tout petit café, mais sa fermeture fait couler beaucoup d’encre. A Ixelles, sur la place Fernand Cocq, le populaire café le Coq a définitivement baissé les volets le 31 décembre, sur décision du géant brassicole AB InBev, propriétaire des mûrs, qui ne renouvellera pas le bail et compte y installer un établissement plus « tendance ». Malgré une pétition qui a recueilli plus de 8000 signatures, AB InBev a maintenu sa décision. Alors, ce samedi matin, les habitués du lieu ont procédé à l’enterrement symbolique d’un coq, leur « Coq ».

Les riverains avaient leurs habitudes

Pancarte « Jupiler, c’est plus ma bière » à la main, ils étaient près de 200 à défiler dans les rues d’Ixelles. Parmi eux, Paul Hermant, habitant du quartier et membre du Comité de quartier « Touche pas à mon Coq ». « Ce petit bistrot, c’était l’âme du quartier. Parce qu’il accueille tout le monde. C’est un patrimoine humain, social et culturel du quartier. »

Pour de nombreux riverains, c’est la fin d’une ère. « J’allais faire mes courses et je m’arrêtais régulièrement en terrasse pour boire une bière ou un café », raconte Pascale, habitante du quartier depuis 13 ans. « C’était un bar qui avait encore une âme, qui n’était pas trop tendance », confie un autre résident.

Nouveau quartier

Ab InBev, sans plus de précisions ni de commentaires sur la fin du bail de l’actuel locataire, dit vouloir développer un « concept plus attrayant » pour le quartier. Des foutaises, selon Paul Delmotte: « Il faut venir au Coq, c’est plein tous les jours, témoigne ce client depuis 20 ans. Non, ce qu’il y a en réalité, c’est qu’ils veulent faire une sorte de flageysation de la place Fernand Coq. Tout ça fait partie d’un plan de gentrification. On casse le tissu social. », regrette ce riverain.

Selon les manifestants, le géant brassicole veut profiter des changements que connait ce quartier, jusqu’ici plutôt socialement mixte. « La Chaussée d’Ixelles va être piétonisée. La place va être bouleversée. 200 appartements de standing se créent ici; il y en a 89 un peu plus loin. (…) La sociologie du quartier va changer, la population du quartier va changer. Le café est sacrifié sur l’autel d’une population à venir », conclut Paul Hermant.

Pas de raisons valables

Dans la foule, l’un des gérants, de 50 ans, est présent. Abattu mais ému par la mobilisation, Vasken Bostanci se demande ce que va devenir ce café qu’il exploitait depuis huit ans. « Ils vont faire comme d’habitude, ils vont tout rénover. Et puis, peut-être que vous devrez aller vous servir vous-même au bar. Vous payerez beaucoup plus cher. Ils vont sûrement transformer cet endroit en lieu de m’as-tu-vu. », ricane Vasken Bostanci qui ne comprend toujours pas les raisons de cette fin de bail.

« Ils n’ont pas su nous dire pour quelles raisons ils ne voulaient plus travailler avec nous parce qu’ils n’ont pas de raison valable. Le café fonctionnait bien. On était trois familles à vivre sur le café. On ne s’est pas fait des millions, mais on était bien », insiste le gérant.

Nous avons contacté la société AB InBev qui ne préfère pas s’étendre sur le sujet. « Les contrats de location ne sont jamais renouvelés automatiquement à la fin du bail commercial. Comme toujours, nous faisons une évaluation et la décision a été prise de ne pas accorder un nouveau bail à l’exploitant actuel (…) Par respect pour les exploitants, aucune information supplémentaire ne peut être communiquée concernant ce dossier », ont-ils répondu.