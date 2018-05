Jacques Crahay sera le président de l’Union wallonne des entreprises en septembre prochain

Le conseil d’administration de l’Union wallonne des Entreprises (UWE) a désigné jeudi Jacques Crahay comme futur président de l’instance.

L’homme de 60 ans est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Civil (en génie chimique). Il est actuellement CEO du groupe Cosucra à Warcoing, qui emploie plus de 300 personnes et exporte dans plus de 45 pays. Il est également président du Pôle de compétitivité Wagralim.

Il succèdera officiellement à Yves Prete dans le courant du mois de septembre. Ce dernier achèvera son mandat de trois ans.

« Jacques Crahay est administrateur de l’UWE et siège au bureau exécutif en tant que vice-président. Chef d’entreprise performant, innovant et humain, il incarne à merveille l’entrepreneuriat wallon soucieux de construire le futur avec enthousiasme, courage et détermination. Sa grande connaissance des Pôles de compétitivité et du monde social, politique et économique Wallon seront de grands atouts pour présider l’UWE et mener ses actions en vue de poursuivre le redressement économique de notre Région », a commenté l’actuel président qui souligne l’excellence et la pertinence de ce choix.