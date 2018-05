Jannie Haek (Loterie nationale): « Il faut plus encadrer les paris en ligne »

Six millions de Belges ont joué à des produits de la Loterie nationale en 2017. « Tous nos profits, 320 millions d’euros par an, sont réinvestis dans le pays. Cela permet entre autres d’assurer le bon fonctionnement de Child Focus et de la Croix-rouge. On rend les Belges fiers », a déclaré Jannie Haek, administrateur délégué de la Loterie nationale, ce samedi.

Le Lotto, qui fête ses 40 ans, est le jeu le plus populaire de la Loterie nationale. Et, en 40 ans, le secteur a bien évolué. Ces dernières années, les paris en ligne font de plus en plus concurrence au secteur, ce qui n’effraie pas Jannie Haek : « On n’a pas peur de la concurrence, on est un moteur économique et social de la Belgique. »

Les jeunes se tournent vers les paris en ligne

Jean-François Mahieu, porte-parole de la Loterie, explique que les jeunes ne sont pas vraiment friands des produits de la Loterie nationale : « Les jeunes entre 18 et 25 ans ne représentent que 3 % des joueurs de la Loterie nationale. »

Patrick Rodriguez, libraire dans un quartier universitaire à Bruxelles, confirme : « Ils achètent surtout les produits à gratter. Ils aiment avoir les gains directement. »

Les jeunes se tournent davantage vers les paris en ligne ou les centre de paris sportifs. « Ça nous inquiète un peu de voir qu’ils essaient de toucher un public-cible vulnérable. Il est important de protéger davantage le consommateur et les joueurs, sinon on risque de causer des dégâts au niveau social », indique administrateur délégué de la Loterie nationale. Selon lui, le gouvernement actuel est conscient qu’il y a un manque d’encadrement.