Jean-Claude Juncker au Parlement wallon: avec la force de la conviction

Accueilli devant le parlement wallon par André Antoine, le président de la Commission Jean-Claude Juncker a dressé, devant les élus wallons, le long inventaire de l’action européenne. A commencer par les 778 réunions tenues par les Commissaires avec les assemblées nationales et régionales des Etats membres. « C’était du jamais vu », assure le président de la Commission devant le parlement. » Nous n’avons pas voulu imposer un dictât, mais soumettre des idées à l’avis de tous. »

Et de passer en revue cette Europe qui était en panne d’investissement et qui n’a pas encore retrouvé le rythme d’avant la crise de 2008. Mais il compte sur le fonds européen des investissements stratégiques qui a déjà généré 225 milliards d’investissements, « dont 6 milliards en Belgique » et qui atteindront 500 milliards en 2020.

Jean-Claude Juncker se félicite aussi d’un taux d’emploi européen plus élevé que celui des USA. « On continue avec l’union numérique, l’union de l’énergie et celle des capitaux. » L’Europe de l’emploi aussi: « Un emploi sur 7 dépend directement des échanges commerciaux. Chaque milliard exporté se traduit par la création de 14.000 emplois nets. Il prône une Europe ouverte, sans être restreinte à un libre échange aveugle.

La PAC, là où le bât blesse

Mais Jean-Claude Juncker le sait, ce qui pose problème en Wallonie, c’est la PAC (la Politique Agricole Commune), et la politique de cohésion dans lesquelles sont promises d’importantes coupes budgétaires. Deux points sur lesquels il veut rassurer: la PAC verra les crédits réduits de 5% (17 milliards), mais se chiffrera encore à 365 milliards d’euros. « Ce n’est donc pas un massacre, mais un reprofilage de la PAC pour ne plus aider des usines agricoles mais plutôt les petites exploitation. Et pour cela, les aides seront plafonnées. « Les états membres seront ainsi libres d’utiliser les aides comme ils l’entendent, en puisant dans le premier pilier (classique) ou le 2e pilier (développement durable). L’affectation sera donc désormais nationale. « Et Lorsque nous aurons appliqué cela, vers la fin mai, aucun exploitant agricole ne perdra rien… Aucun. »

Pour la politique de cohésion, le président de la Commission assure que si certains voulaient exclure les pays « riches », ce ne sera pas le cas: « Les régions en transition devraient pouvoir être bénéficiaires de la politique de cohésion. » Ce qui devrait, selon lui, rassurer les agriculteurs wallons.

Arrêter de financer des pistes cyclables en Bavière

Comment faire des économies dans la PAC sans impacter l’agriculture? Pour Jean-Claude Juncker, cela passera par la suppression des dépenses inutiles « comme le financement des pistes cyclables en Bavière. Ce sera cela le profilage qui ne touchera pas les petits exploitants ».

Devant son auditoire, le président de la Commission se fait aussi lyrique: « Je voudrais que la Wallonie reste du côté de ceux qui veulent une meilleure Europe. Mais nous avons besoin de la patience et de la détermination dont ont besoin des grandes ambitions et les grands projets. » Il invoque le passé pour expliquer sa foi en la PAC. » Jusqu’en 1964, L’Europe devait importer des aliments pour sa population. Depuis l’Union est devenue autosuffisantes. Si l’on abandonnait la PAC nous perdrions un argument stratégique de première importance. «

Et demain : la même chose en Flandre

Demain, mercredi, le président de la Commission européenne rendra visite, cette fois, au parlement flamand. Selon le même scénario, dans l’hémicycle flamand, M. Juncker prononcera un discours avant que chaque groupe politique n’ait l’occasion de réagir. Un contact est aussi prévu entre Jean-Claude Juncker le ministre-président flamand Geert Bourgeois dans le bureau du président du parlement Jan Peumans.