Jean-Claude Juncker est l’invité du Parlement de Wallonie ce mardi (Direct)

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker sera reçu le mardi 8 mai prochain au Parlement de Wallonie pour y débattre de thématiques européennes, à l’invitation du président de l’assemblée André Antoine, a-t-on appris mercredi au cabinet de ce dernier. Jean-Claude Juncker sera reçu en assemblée plénière, comme l’a été avant lui le président luxembourgeois Xavier Bettel (2017) ou le président de la Cour de Justice de l’Union européenne Koen Lenaerts (2016). Ce dernier était venu confirmer la place unique des régions de Belgique en Europe. Les parlements flamands, bruxellois et de Wallonie sont en effet les seules assemblées parlementaires régionales de toute l’Union reconnues comme parlements nationaux selon la matière traitée. André Antoine avait fait de l’ouverture de son institution à l’international un des axes majeurs de sa présidence, qui aura notamment été marquée par la résistance des députés wallons et du gouvernement régional à certaines dispositions du traité de libre-échange entre l’UE et le Canada (CETA), avec plusieurs modifications à la clé. La commissaire européenne au Commerce Cecilia Malmström avait, à cette occasion, été entendue en commission du parlement wallon.

Les dossiers européens ayant des implications wallonnes ne manquent pas, depuis les fonds européens et le rang que la Région cherche à maintenir dans la politique de convergence, aux grands dossiers d’investissements publics (mobilité, infrastructures, etc) et leur limitation par les normes comptables européennes, en passant par l’agriculture (Politique agricole commune) et les traitements phyto-sanitaires (glyphosate, néonicotinoïdes).