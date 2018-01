Jean Imbert aimerait un hommage national pour Paul Bocuse

Dans un message émouvant posté sur son compte Instagram, le chef Jean Imbert a demandé au président Macron un hommage national pour Paul Bocuse –

Pierre Andrieu – AFP

Le médiatique chef de L’Acajou s’est fendu à son tour d’un émouvant message pour saluer Paul Bocuse, mort ce samedi à 91 an. L’occasion de suggérer un hommage national à Emmanuel Macron.

Comme chaque membre du monde la gastronomie, Jean Imbert est en deuil, ce samedi. Le chef de L’Acajou, à Paris, salue la mémoire du cuisinier Paul Bocuse, mort à 91 ans plus tôt dans la journée, et qu’il considère comme « le plus grand ». Sur son compte Instagram, le trentenaire s’adresse directement à « Monsieur Paul », ainsi que beaucoup surnommaient le défunt.

Confiant que, plus jeune, Jean Imbert ne souhaitait pas devenir cuisinier, mais « jouer à Paul Bocuse », le vainqueur de l’émission Top Chef en 2012 revient tout d’abord sur ses années en tant qu’apprenti-cuisinier. Un métier qu’il a appris… à l’Institut Paul Bocuse de Lyon.

« A 15 ans quand j’ai découvert votre école a Lyon, j’ai su directement que c’est ici et nulle part ailleurs que je voulais apprendre la cuisine », se remémore-t-il, avant d’égrainer souvenirs et anecdotes auprès de son mentor.

« Personne n’a fait rayonner la France comme vous »

Prenant le soin de respecter « la volonté de la famille et des proches » de Paul Bocuse, Jean Imbert souligne également qu’il aimerait, « à titre personnel », qu’un hommage national soit rendu au « pape de la gastronomie » par le président de la République, Emmanuel Macron.

« Peut être c’est mon coeur de cuisinier qui parle mais personne n’a fait rayonner la France dans le monde comme vous l’avez fait depuis 50 ans », conclut-il.

Mr Paul Une pensée pour votre famille et vos brigades. Quand j’etais jeune, je ne voulais pas faire cuisinier, je voulais jouer à être Paul Bocuse. Je commandais des casseroles en cuivre a Noël pour faire comme vous. A 15 ans quand j’ai découvert votre école a Lyon, j’ai su directement que c’est ici et nulle part ailleurs que je voulais apprendre la cuisine. C’était génial votre école, parfois vous veniez le matin, on pouvait échanger avec vous, vous dédicaciez des toques aux élèves ( j’ai toujours la mienne bien cachée!). Tellement de souvenirs. On va parler pour toujours de vos plats, de la soupe VGE, de la nouvelle cuisine mais pour moi, vous étiez un « aubergiste » au sens noble du mot. Avec ma famille, on venait le midi de Noël chez vous a Collonges, toujours les mêmes souvenirs, vous vous mettiez à notre table et demandiez » quelques bulles » pour l’apéro, puis il y avait le tour de votre cuisine, c’était magique. Et cela n’était pour moi, ou pour les gens que vous connaissiez, vous faisiez cela a tout le monde, vous receviez les gens chez vous, dans votre maison, pour leur montrer votre passion, les matières 1eres de votre région, vos sous chefs etc… c’est dans cette transmission et humilité que pour moi vous êtes le plus grand. Dans le respect de la volonté de la famille et des proches, a titre personnel j’aimerai que le President de la république vous fasse un hommage national, a ma connaissance aucun cuisinier de l’histoire de notre pays n’en a eu. Peut être c’est mon coeur de cuisinier qui parle mais personne n’a fait rayonner la France dans le monde comme vous l’avez fait depuis 50 ans. Merci

