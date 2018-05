Jean-Michel Dewael sur Viktor Orban: « ll est un malin singe qui connait très bien sa population »

Viktor Orban reparti pour un tour à la tête de la Hongrie… Mais comment expliquer son succès ? Le peuple hongrois voit-il une réelle amélioration économique et sociale pour lui accorder sa confiance ? Pour tenter de répondre à cette question, Eddy Caekelberghs a reçu Jean-Michel Dewael, professeur en sciences politiques à l’Université libre de Bruxelles, dans Au bout du jour.

Le dirigeant hongrois, Viktor Orban, est souvent pointé du doigt par les pays européens pour la dureté de sa politique. Mais au sein de son pays, son image ne faiblit pas. Et les dernières élections l’ont encore démontré, puisqu’il est reconduit à la tête du pays pour un nouveau mandat. Selon le Pr Jean-Michel Dewael, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène.

« Je pense qu’il a une vraie réussite économique, dit-il. Mais il y a un paradoxe. C’est que Viktor Orban passe sa vie à critiquer l’Union européenne, mais il se sert des fonds de l’Union européenne pour obtenir une bonne situation économique et sociale pour les hongrois de souche ».

Deuxièmement, outre le contrôle strict des médias, Jean-Michel Dewael met en avant son habileté à jouer sur la peur : « Il est un malin singe qui connait très bien sa population. Il a réussi à créer un sentiment viscéral de peur de l’étranger, de l’autre. Il faut se rappeler que quand le flot des réfugiés a commencé à arriver et a traversé la Hongrie, rien n’était prêt. Pour la population ça a été un traumatisme. L’Europe n’était pas prête à aider, et si elle l’avait été on en serait pas là aujourd’hui en Hongrie ».

Enfin, il rappelle que si le succès est si grand pour Viktor Orban, c’est aussi parce que face à lui…il n’y a pas grand monde : « Il a face à lui une opposition qui est divisée et qui est d’une faiblesse politique et intellectuelle à pleurer ».

Pour réécouter l’intégralité de cet entretien :