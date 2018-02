Jemappes: la conduite de gaz à l’origine de l’explosion de la maison a été sécurisée

Appelés à 14H45 à Jemappes ce vendredi en raison d’une forte odeur de gaz dans un quartier, les services d’Ores mesurent effectivement une forte concentration dans les égouts. C’est alors qu’une maison est soufflée à la Voie Berthe à Jemappes, une petite rue située non loin de l’Institut Saint-Ferdinand.

Heureusement, inquiétés par cette forte odeur de gaz, plusieurs habitants étaient sortis de leur domicile et avaient rapidement prévenu leurs voisins. (Un épisode que nous raconte un des habitants concernés dans l’interview que vous pouvez écouter ci-dessous). Une initiative salutaire puisque l’explosion qui a soufflé une des maisons se serait produite peu de temps après le départ des occupants.

En raison de la persistance d’une forte odeur de gaz sur les lieux, un large périmètre de sécurité de 100 mètres a été installé autour du quartier de la maison sinistrée. « Ores est sur place pour tenter de situer la fuite, indiquait vers 16 heures le Bourgmestre Elio Di Rupo (PS) descendu sur place, qui vient semble-t-il d’une conduite qu’il reste à localiser ».

En attendant les habitants concernés avaient été invités à se réfugier à la bibliothèque communale.

Ores a trouvé la fuite

C’est en ouvrant la voirie où se trouvait la conduite de gaz moyenne pression à l’origine de l’accident que les travailleurs d’Ores ont trouvé la cause de la fuite. C’est apparemment entraîné par un affaissement souterrain qu’un bloc de béton a endommagé la conduite.

Selon le bourgmestre c’est une centaine d’habitants qui ont été évacués. « Je suis en contact permanent avec les pompiers et les services d’Ores, indiquait-il en milieu d’après-midi, et c’est en fonction des informations que l’on me fournira que nous déciderons si oui ou non les habitants peuvent réintégrer leur domicile ou si je dois déclencher un plan d’urgence pour les loger cette nuit ».

La conduite obturée et sécurisée

Depuis, le porte-parole d’Ores a indiqué que la fuite était obturée et que la réparation est en cours. Personne dans le quartier n’est privé de gaz. Le périmètre sera levé progressivement, le temps que les services d’Ores visitent une à une toutes les habitations situées dans le premier cercle de l’explosion.

Aucune victime n’est à déplorer, l’habitante de la maison soufflée était absente lors de l’explosion.









La rue du Sable à Jemappes où la maison a été soufflée. – © Google maps