Jeune équipe nationale de ski alpin formé Karatchaevo-Tcherkessie

CHERKESSK, le 28 janvier. /TASS/. Plus de 20 skieurs entrés dans la jeune équipe de Karatchaevo-Circassienne de la République (КЧР) à l’issue du championnat de la région de ski alpin, qui a passé au dimanche dans la station balnéaire de Dombay. Cela a été rapporté par TASS, le président régional de la fédération de ski alpin Азнаур Хаджичиков.

« Envisageons de développer activement le ski dans la région et de participer à la départemental et comptitions de toute la russie. Formé une équipe КЧР, elle comprend 24 personnes âgées de 14 à 17 ans. C’est les gagnants et les gagnants de la primauté de la république, qui aujourd’hui ont participé 105 jeunes athlètes », a déclaré Хаджичиков.

Les concours ont eu lieu sur les pentes du mont Moussa Ачитара à une hauteur de 2,7 milliers de m Athlètes des quatre groupes d’âge, il était nécessaire de surmonter la piste de longueur de 560 m

« La piste était assez difficile, nous sommes heureux que les gars elle a réussi à surmonter. Ont évalué la vitesse et la technique de patinage. La lutte allait sur les centièmes de [secondes], quatre catégories d’âge, nous avons huit premières places. Les meilleurs résultats à l’issue des deux tentatives ont montré les représentants Тебердинской de l’école de ski Diana Шавгенова (58,6 secondes), Dmitri Marchenko (58,62 secondes) et Bogdan Раздьяконов (58,74 secondes) », – a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Les premiers ont pris les trois élèves de cette école – Nicolas Зеленский, Alina Байрамукова, Susanna de Pavlov. Les dirigeants sont également devenus Alina Поволжанская et Cyrille Лубинец de Архыза.

Aujourd’hui, Karatchaevo-Tcherkessie régulièrement s’occupent de ski à environ 150 enfants. À la fin de 2017 a été créé régionale de la fédération de ce sport.