Jirinovski a appelé la juste exigence de Telegram de fournir les clés pour décrypter

Le président de LDPR Vladimir Jirinovski

© Sergey Фадеичев/TASS

MOSCOU, le 14 avril. /TASS/. Chef de LDPR Vladimir Jirinovski estime juste, mais contraint par une mesure de l’exigence de Roskomnadzor à la direction du messager Telegram de fournir les clés pour décrypter les messages de l’utilisateur.



Infographies



Que se passe-Telegram en Russie

TASS a préparé des infographies sur la situation avec le messager de Pavel Dourov.

« L’exigence de fournir les clés pour décrypter les messages – juste. C’est une mesure forcée – elle pas le désir de grimper dans chaque conversation, c’est plutôt comme un médicament amer, sans lequel une personne meurt », écrit Jirinovski dans son Telegram-canal le samedi. « Si aujourd’hui, les systèmes de communication, systèmes d’information permettent à l’ensemble de la planète pour mettre sur les oreilles, bien sûr, il faut imposer des limites, sinon nous allons au stress de garder des millions et des millions de gens », dit – il.

Les stratégies a comparé la limitation de la diffusion de l’information les règles de circulation. « Bien sûr, l’envie d’appuyer sur l’accélérateur, pour aller plus vite et plus vite, mais il ya des limites de vitesse, parce que, en raison de la vitesse des accidents se produisent le plus souvent et font plus de victimes. À cause de cela chaque jour nous avons des milliers de citoyens sur la planète Terre périssent, ils ont donc décidé de limiter la vitesse », a expliqué Jirinovski, ajoutant que l’information sans limites encore plus dangereux que la route ».

Tagansky un tribunal de Moscou le 13 avril a satisfait à l’exigence de Roskomnadzor sur le blocage de l’accès à мессенджеру Telegram en Russie pour ne pas le FSB clés pour décrypter les messages de l’utilisateur. La décision est prise sur la demande de Roskomnadzor, le 6 avril. Dans Telegram déclaré que répondre à cette exigence est techniquement impossible, parce que les clés sont stockées sur les appareils des utilisateurs. Comme l’ a signalé le TASS chapitre Roskomnadzor Alexandre Lueurs, messager sera bloqué « dans un avenir proche ».