MOSCOU, le 11 avril. /TASS/. Chef de LDPR Vladimir Jirinovski ne croit pas en la possibilité de l’affrontement militaire entre la Russie et les etats-UNIS. Sur ce, il a déclaré, en parlant de l’environnement après le discours du président du gouvernement de la fédération de RUSSIE Dmitri Medvedev à la Douma d’etat le rapport sur les travaux du conseil des ministres.

« Arrêtez de paniquer, aucune guerre ne sera pas, et n’a rien à craindre, pas dangereuse non », dit – il. Ce faisant, le député a ajouté qu’il « les arabes désolé, les turcs, les kurdes », car « il tirer seront là vont mourir les gens ».

Jirinovski a expliqué l’aggravation des relations internationales de la part des etats-UNIS affaiblissent. « Si une telle forte, démocratique et riche en [pays], pourquoi les missiles à découvrir? Profitez de sa richesse. Donc il n’est pas là de la démocratie, dont nous tout le temps dit que là-bas la plus grande de la démocratie et de l’économie », – a déclaré le chef de la faction du parti LIBÉRAL-démocrate de la Douma.

Le 9 avril, le président AMÉRICAIN Donald Trump a menacé de prendre des mesures militaires contre les autorités de la Syrie en raison prévue pour l’application d’agents de guerre chimique en syrie agglomération Douma, près de Damas. Le 11 avril Trump a laissé sur sa page Twitter à l’entrée suivante: « la Russie promet d’abattre les missiles publiées sur la Syrie. Préparez-vous, la Russie, parce qu’ils arrivent les bonnes nouvelles et « intelligents ».

Avec l’affirmation que le 7 avril, à la Douma d’etat a été appliquée химоружие, a fait un certain nombre d’ONG, y compris les « casques ». Au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE est un message d’information appelé вбросом. Le ministère de la Défense de la fédération de RUSSIE a déclaré que les « casques Blancs » ne sont pas une source crédible nouvelles et distribuent сфабрикованную de l’information. Les représentants du Centre de russie pour la réconciliation des parties en conflit ont organisé le 9 avril de l’examen de la Douma, mais de ne pas y trouver les traces de l’application des armes chimiques les plus dangereuses.

Auparavant russes dans les offices ont averti à plusieurs reprises sur les candidats dans les différentes régions de la Syrie les provocations et инсценировках d’application des armes chimiques les plus dangereuses par des forces gouvernementales.