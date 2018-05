Jodoigne 2018: Jean-Paul Wahl cède la première place de la liste UC (MR) à Jean-Luc Meurice

Ils avaient fait sensation au soir des élections communales en 2012: Jean-Paul Wahl, bourgmestre sortant (il occupe le poste depuis 1999), et Jean-Luc Meurice, troisième de la liste majoritaire UC, avaient obtenu exactement le même nombre de voix. Jean-Paul Wahl avait conservé son écharpe tricolore en vertu de la préséance de son nom sur la liste.

En octobre 2018, la donne sera sans doute différente. Car c’est Jean-Luc Meurice, aujourd’hui bourgmestre faisant fonction, qui sera cette fois en tête de la liste UC. Jean-Paul Wahl a préféré donner la priorité à ses mandats parlementaires (il est député wallon et sénateur) sans totalement s’effacer: il sera 23e et dernier de la liste.

« J’ai une fonction au Parlement wallon comme chef de groupe dans le cadre de la nouvelle majorité, explique Jean-Paul Wahl. A six mois des prochaines élections régionales, abandonner cette fonction-là, alors que l’on sait que la majorité est courte, cela ne semblait pas très raisonnable. Mais je ne serai pas sur la liste pour faire de la figuration. Si les Jodoignois devaient donner un signal qui indique qu’ils souhaitent que je reste à la tête de la commune, je prendrai clairement mes responsabilités. »

En clair, si Jean-Paul Wahl et Jean-Luc Meurice ne sont plus à égalité et que la différence de voix est nettement en sa faveur, Jean-Paul Wahl abandonnera son mandat de député pour revenir pleinement s’occuper des affaires communales.

Mathieu Michel se concentre sur la province

Sur la liste UC présentée ce vendredi, il reste deux places à pourvoir. Parmi les candidats déjà désignés figurent dix petits nouveaux, dont un étudiant de 18 ans seulement. Jean-Noël Binet, président de l’association des commerçants, fait aussi partie des nouvelles recrues. Quant à Mathieu Michel, comme annoncé précédemment, il ne sera pas candidat cette fois. Il préfère se concentrer sur les élections provinciales.