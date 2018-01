Johan Van Overtveldt: pour les ex-travailleurs de Carrefour « la prépension n’est pas une bonne mesure »

Le groupe de distribution Carrefour a annoncé jeudi un plan de transformation qui menace 1233 emplois en Belgique. Interrogé dans Matin Première, le ministre des Finances Johan Van Overtveldt (N-VA) exprime sa « compassion pour les gens touchés par ce plan et leurs familles. Maintenant les autorités doivent se mettre ensemble pour soutenir les personnes licenciées. Je crois que la prépension n’est pas une bonne mesure dans ce cas-ci. Ce serait un mauvais signal parce que, actuellement, il y a en Belgique près de 300 000 emplois vacants. Donc je ne peux pas m’imaginer que si tout le monde fait son boulot comme il faut, on ne puisse pas trouver des emplois pour les personnes licenciées ». Il faut les remettre à l’emploi, selon lui.

Le gouvernement a rendu plus difficile l’accès à la prépension parce que cela « pesait lourd sur le financement de la sécurité sociale en général et sur le système des pensions. Le gouvernement a pris pas mal de mesures pour stimuler la création d’emplois, ces derniers mois on a vu une énorme création d’emplois. Si tout le monde, y compris les autorités fédérales et régionales, fait son travail comme il faut, ça doit certainement être possible de trouver des emplois intéressants pour toutes les personnes licenciées chez Carrefour ».

« La demande d’emplois est énorme »

Le secteur de « la grande distribution est en train de changer de caractéristiques. La concurrence est féroce entre les groupes, on va avoir d’autres restructurations, c’est presque sûr et certain », craint le ministre. « Mais la demande d’emplois est énorme, il y a pas mal d’entreprises qui ne peuvent plus s’agrandir » faute de personnel disponible.

Pour Johan Van Overtveldt « il y a certainement quelque chose qui bouge en Wallonie: le coût du travail à diminué assez fortement avec le tax-shift qu’on a mis en place, la réforme de l’ISOC (impôt des sociétés) est surtout avantageuse pour les PME. Donc il y a une certaine confiance qui est en train d’apparaître et qui va certainement être positive pour le climat de l’entrepreneuriat, aussi en Wallonie ».

Entrée en Bourse de Belfius

L’entrée en Bourse et la privatisation de Belfius devraient aboutir avant l’été. Selon Johan Van Overtveldt « on va donner les moyens à Belfius de se développer de façon plus efficace, tout en respectant le rôle de cette banque dans le financement de l’économie et des communes. Que va-t-on faire avec les revenus générés par cette opération? Les règles de l’Europe sont très claires : il faut les utiliser pour réduire la dette. Mais cela peut avoir des conséquences importantes sur d’autres terrains, comme celui des investissements. Quand votre ratio de dette est en diminution, la discussion avec l’Europe devient plus constructive ».