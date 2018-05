John Malkovich interprétera le rôle d’Hercule Poirot dans la nouvelle adaptation cinématographique du roman d’Agatha Christie

John Malkovich

© REUTERS/Vincent West

NEW-YORK, le 24 mai. /TASS/. L’acteur, scénariste et producteur John Malkovich jouera le rôle du détective Hercule Poirot dans la nouvelle adaptation cinématographique d’un roman d’Agatha Christie (1890-1976) « Meurtre par ordre alphabétique » (The A. B. C. Murders). Le téléfilm sera un projet commun le studio américain Amazon et britannique de la Bbc. Cela a été rapporté par le magazine Variety.

On sait déjà que le producteur de l’oeuvre se produira arrière petit-fils de la célèbre promenade des anglais de l’écrivain James Pritchard, qui avait déjà eu l’organisation de tournage du film « le Meurtre de l’orient-express » (Murder on the orient-Express, 2017) et la mini-série « Témoin de l’accusation » (The Witness for the Prosecution, 2016). Le réalisateur de la bande sera Alex Габасси. Le tournage débutera en juin prochain.

Le roman « le Meurtre par ordre alphabétique » a été écrit par Agatha Christie en 1936 et est considérée comme l’une de ses œuvres majeures. Sa caractéristique est le changement de la personne au nom de laquelle le cours de la narration. Le livre a été filmée deux fois. En 1965, le rôle d’Hercule Poirot a accompli de l’acteur américain Tony Randall, et en 1992, a été tourné un épisode pour la série télévisée de David Terre dans le rôle principal.