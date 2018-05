Johnny Depp a parlé de ses impressions de voyage à Moscou

Johnny Depp

© Sergey Carpes/TASS

MOSCOU, 27 mai. /TASS/. Acteur et musicien Johnny Depp est arrivé en Russie avec un seul concert, s’est déjà rendu dans l’appartement du poète Vladimir Maïakovski, vu le mausolée de Lénine et envisage d’aller dans un magasin d’instruments de musique. À propos de cette Depp, a déclaré dimanche à des journalistes, en réponse à la question d’un ATTENTAT.

Depp est arrivé à Moscou avec le rock-le chanteur Элисом Cooper et le guitariste Joe Perry d’Aerosmith dans le cadre du projet de Hollywood Vampires – le groupe se produira le 28 mai, le centre sportif Olympique ». « Je voulais avant le concert, d’avoir le temps d’aller à la boutique russes d’outils, de voir, de toucher les instruments, mais pas le fait que le temps », – a noté Depp. Aussi, il a déjà « été dans le mausolée ».

« Deux à trois fois j’ai été à Moscou, mais pas eu le temps de rien, seulement de prendre une douche et de courir pour représenter le film – dit de la Depp. – Cette fois j’aurai plus de temps. Hier, j’étais dans l’appartement de l’un de mes poètes préférés de Vladimir Maïakovski – il avait une passion, drive, beaucoup de force ».

En réponse à la question TASS, de ce qu’il reçoit maintenant plus de plaisir de tournage d’un film ou de travail sur scène, johnny Depp a remarqué que son premier bébé d’amour est encore de la musique. « Depuis l’enfance, le premier amour de la musique, dit Johnny. – Elle органична pour l’homme, c’est ici et maintenant, si on les aborde sans le commerce à ce sujet – c’est juste le plaisir ».

« Peut-être, je vais regarder нарциссом, mais je vais vous dire: quand tu joues, tu vois la réaction immédiate – vous apprécient ou non, a ajouté Depp. – L’action – c’est le thème n’est pas si parfaite pour un homme, pas à chaque marche de l’appartement et se présente Hamlet. En outre, plais-tu ou non dans un rôle particulier, on peut comprendre que des années plus tard ».

L’acteur a également demandé impressionnant si ses femmes russes. « Les traits du visage – c’est beau, dit – Depp. – En outre, les filles russes dans les yeux du millénaire de la culture, c’est aussi causé par l’attraction ».

Sur la musique

« J’ai toujours quelque chose de l’enfant, quand je dis à mes amis: « Venez voir mon équipe », dit le musicien. – J’espère que les gens viendront au concert. Si vous aimez le sens de l’humour et de la bonne musique, je vous recommande de nous voir ».

« J’ai beaucoup d’années à jouer de la guitare pour lui-même, mais sur scène c’est tout à fait une autre, a expliqué l’acteur. – Sortez sur la scène – là, beaucoup de liberté, chaque jour, je vais leur cœur ».

Selon l’acteur, maintenant l’industrie de la musique a beaucoup changé. « Chacun de nous peut aller à l’ordinateur et d’écrire la symphonie fantastique, explique le musicien. – Même 12 ans les enfants. Quand Joe (Perry) et Alice (Cooper) est apparu dans les années 1970, ils ont réussi à créer quelque chose de remarquable. Il n’y avait pas une telle quantité de gens dans l’industrie, il ne suffit pas d’avoir dernières nouvelles coupe de cheveux avec toi a conclu un contrat ».