Joueur de football Atletico madrid Torres quitte le club après la fin de la saison

TASS, le 9 avril. L’attaquant espagnol de l’Atlético Fernando Torres partira de club de football en fin de saison. Informe « Газета.Ru » avec un lien sur Marca.

« Je voudrais profiter de l’occasion pour annoncer que c’est ma dernière saison au club, a déclaré, 34 ans, Torres. – C’était une décision difficile. Compte tenu des circonstances, peut-être, c’est pour le mieux ».

Torres a déclaré que jouer pour l’Atlético, c’était son rêve d’enfance. « Quand j’avais 10 ans, je pensais que l’Atletico va devenir ma maison, a déclaré le footballeur. – J’ai apprécié l’Atlético, qui a toujours rêvé ».

Le premier contrat avec l’Atletico madrid Torres a signé en 2001. Il a joué pour l’équipe jusqu’en 2007, après quoi y’anglais « Liverpool » (2007-2011) et Chelsea (2011-2014), l’italien, le Milan » (2014-2015). L’Atlético est de retour en 2015. Au sein du club de madrid est devenu le finaliste de la Ligue des champions, dans le cadre de « Chelsea » – détenteur de la Coupe d’Angleterre, vainqueur de la Ligue des champions et de la Ligue de l’UEFA, dans la composition de l’équipe d’Espagne championne du monde et double champion d’Europe.