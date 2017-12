TASS, le 29 décembre. L’attaquant de turin Juventus Marko Pjaca peut peut sur les droits de la location d’aller à saint-pétersbourg « Zénith ». Informe « Газета.Ru » avec un lien sur le journaliste Джанлуко di Marzio.

L’intérêt à 22 ans хорвату manifestent également un allemand de Schalke et conférencière dans le championnat de France « Monaco ». Dans cette saison, le footballeur n’a pas passé un seul match.

Auparavant, la Pjaca a joué pour les clubs de croatie « la Locomotive » et le nk Dinamo zagreb. À partir de 2014, joue pour l’équipe nationale de Croatie, dans le cadre de laquelle a passé 13 matches et a marqué un but.