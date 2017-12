TASS, le 24 décembre. L’association de football de l’Angleterre дисквалифицировала l’attaquant de Southampton » Charlie Austin sur trois matches pour un coup de pied le gardien de but « Huddersfield » Yonas Лессля. Ce sujet communique le service de presse de l’organisation.

La rencontre du 19-ème tour du championnat d’Angleterre entre « Саутгемптоном » et « Хаддерсфилдом » (1:1), a eu lieu samedi. Austin a ouvert le score à la 24e minute. À la 32e minute, il est sorti seul avec Лесслем, mais n’a pas réussi à attraper la balle. Après que le gardien de but a fixé la balle, Austin a frappé au visage, Лессль a reçu la dissection, mais a pu continuer le jeu après l’aide de l’équipe médicale. Ce faisant, l’arbitre de la rencontre a laissé un épisode sans attention.

L’association de football de l’Angleterre a reconnu Austin coupable et дисквалифицировала en trois jeux. Il ratera le match avec Tottenham (26 décembre), Manchester United (30 décembre) et « Crystal Palace » (le 2 janvier). Dans le courant de la saison, le joueur passé par « Southampton » dans tous les tournois de 17 matches et a marqué six buts.