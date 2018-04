Joueurs de football CSKA un match nul contre Arsenal terminé la campagne de coupe d’europe la saison

© Michael Tereshchenko/TASS

MOSCOU, 13 avril. /TASS/. Le CSKA de moscou avec un score de 2:2 match nul avec le london « Arsenal » dans son domicile en 1/4 de finale de la Ligue de l’Europe et a conclu au deuxième en importance tournoi de football de l’Ancien monde.

Les clubs de football russes ont passé le plus de succès au cours des dernières années, la saison en coupe d’europe



Il y a une semaine à Londres « l’Arsenal » de la patinoire s’est promené sur l’armée de club ayant une équipe de Viktor Goncharenko, avec un score de 4:1. Joueurs d’Arsène Wenger ont assuré un confortable avantage et est venu à Moscou dans le classement des inconditionnels favoris de la confrontation. Mais cette semaine dans le football en Europe, vous pouvez appeler l’un des plus étonnants de ces dernières décennies.

Le mardi à l’italienne « Roms » a été lors du deuxième match des quarts de finale de la Ligue des champions vaincre espagnole de Barcelone, avec un score de 3:0 après la défaite de la semaine précédente (1:4) et sortir à la demi-finale de la principale compétition de clubs de l’Europe. Un jour plus tard, le même résultat pourrait parvenir à turin, la Juventus, qui n’a pas eu une minute pour traduire le match aller contre le Real madrid dans le temps additionnel. Les italiens après la défaite à domicile avec un score de 0:3 ont réussi à marquer trois insensibles de la balle à Madrid, mais le destin de l’opposition a décidé de la huitième ajoutée minute grâce à un choc avec 11 mètres de la principale star de Real madrid de Cristiano Ronaldo.

Éviter les parallèles avant le retour d’un jeu, le CSKA Arsenal a été difficile. Les journalistes et les fans activement discuté de sujet, ressortent dans l’opinion que rien n’est impossible dans le football il n’arrive pas. Aussi bien pensé et Viktor Goncharenko, qui avant le match, a déclaré que les exploits de la Roma et la Juventus espoir à son équipe.

Dans le onze de départ le monde sur un match il y a eu plusieurs changements: il ne se trouva pas dans la demande Понутса Вернблума, qui a manqué un rendez-vous en raison de dommages de la nervure. En l’absence d’un swede place dans le milieu de terrain a pris 20 ans d’un serbe Kristijan Бистрович acheté армейцами du mercato. Le milieu de terrain pour la première fois dans le onze de départ de l’équipe.

Dans l’attaque de la paire, Ahmed Musa était de Fiodor Чалов, qui dans le précédent match de l’équipe dans le cadre du championnat de Russie avec la « Dynamo » a marqué le premier but de la saison en cours. Le jeu de l’attaquant est devenu le premier dans le onze de départ en 2018. Aussi n’était pas dans la composition de la gauche ailier George Щенникова, qui a perdu la concurrence pour une place sur le flanc gauche Konstantin Кучаеву.

Le CSKA satisfait du tirage

Vous pourrez en tout début de match, a pris possession de l’avantage, mais au bout de 15 minutes, le CSKA a réussi à égaliser le jeu, de plus en plus menaçant de but de l’adversaire. À la 38e minute du match le dommage a reçu Alan Dzagoev, qui a été remplacé par Витиньо. Toutefois, une minute plus tard, des mesures actives dans le monde ont conduit à la prise de la porte, lorsque le transfert de Cyrille Набабкина compte dans le jeu ouvert Fiodor Чалов. Le jeune attaquant ce ballon est devenu le premier dans la compétition européenne.

En deuxième période, les propriétaires ont continué de l’assaut sur la porte de l’adversaire, la conséquence est devenu un but Набабкина qui touche a CSKA à la sortie de la demi-finale du championnat d’Europe. À 31 ans, le défenseur de ce but est devenu le premier en 35 matchs dans la composition du monde dans les tournois européens. La dernière fois Nababkin distinguait 29 novembre 2015 pour invité le match du championnat de Russie avec махачкалинским « Anji ».

Rouge-et-bleu ont eu quelques bons moments, mais les forces de la prise de la porte ne les a pas suffi. Finalement, à la 75ème minute de « l’Arsenal » a répondu par un but de Danny Уэлбека, qui a enterré les espoirs le monde à la poursuite de la lutte dans le tournoi. Un but en fin de match CSKA сбавил de l’ampleur, la conséquence est devenu le but des londoniens déjà dans le temps additionnel – distingua Aaron Ramsey.

« Pendant 75 minutes, nous avons très bien regardé, sur l’affaire gagné. Nous avons pu commettre камбэк, comme auparavant, sur la semaine, c’est le fait de « Roms » et un peu n’a pas fait la Juventus, qui un peu de chance. Nous n’avons pas de chance encore plus », a commenté les résultats du match mentor le monde Extérieur.

De l’avis de Чалова, les joueurs de l’armée du club ont cru dans le succès de la confrontation avec « l’Arsenal ». « Avec le score 2:0 nous avons eu et pourraient marquer un troisième but, le jeu serait plus intéressant. Lorsqu’ils sont transportés dans un compte de deux buts envie de croire au miracle, nous pouvons passer à la suite. Essayé, ont donné de la force pour gagner, mais tombent sur la contre-attaque », – a déclaré l’attaquant des moscovites.

L’hospitalité et le record de fréquentation

Avant le début du match, les fans et les élèves de football de l’école, le CSKA a remis environ 500 chapeaux ушанок fans d’Arsenal dans le cadre de la promotion de l’hospitalité « Gentlefan. French warm welcome ».

Cette action a été lancé en février 2017, les supporters de la « Rostov » avant le match d’europa League avec le Manchester United fc. Plusieurs centaines de britanniques amateurs de football de la veille de la rencontre ont reçu des couvertures, pour ne pas geler sur les gradins d’un stade « Olimp-2 ». Au final, cette idée a reçu une suite, et ces activités ont été organisées à plusieurs reprises avant les rencontres de l’équipe nationale de la Russie.

Encore un remarquable événement de match est devenu un record de fréquentation pour le stade, le CSKA « WEB-Arena ». Sur le match de jeudi, a assisté le 29 284 du spectateur. Le précédent record de fréquentation a été installé le 27 septembre 2017, sur un match de deuxième tour de la phase de groupes de la Ligue des champions entre le CSKA moscou et Manchester United, alors le jeu visité 27 072 spectateur. Le stade de l’EBV Arena peut accueillir de 30 mille spectateurs.