Journée chantiers ouverts: à la découverte de la clinique MontLégia

De nombreux chantiers étaient ouverts au public ce dimanche 6 mai dans le cadre de la » journée chantiers ouverts « . Parmi ceux-ci, la future clinique MontLégia situé à Liège, le long de l’autoroute A602. À l’automne 2019, ce mastodonte de 100 000 m2 ouvrira ses portes. Il regroupera trois sites du CHC : Saint-Jospeh, Espérance et Saint-Vincent.

Les travaux ont débuté en 2014 et aujourd’hui, le gros œuvre est terminé. « De l’extérieur, on a l’impression qu’on peut ouvrir demain parce que c’est presque fini. On ne voit plus bouger le bâtiment, mais tout se passe à l’intérieur », explique Isabelle François, future directrice du MontLégia.









Le hall d’entrée du futur hôpital « MontLégia » – © Tous droits réservés

Dès 10h du matin, les visiteurs se sont pressés pour découvrir cet intérieur. Ils ont parcouru les différents étages de l’édifice en passant notamment par les urgences, l’unité de cardiologie, l’aile pédiatrique ou quelques salles de consultations. « C’est super intéressant de rentrer dans un chantier qu’on voit tous les jours sur la route. Pour une fois il ouvre ses portes et ça permet de voir l’intérieur », se réjouit l’un des visiteurs.

Un hôpital ouvert sur l’extérieur









Vue depuis l’hôpital – © Tous droits réservés

Isabelle François nous emmène dans l’une des futures chambres de l’hôpital équipées d’une immense baie vitrée : « Les chambres doubles du MontLégia sont conçues pour offrir un maximum de confort. Les deux patients auront chacun leur salle de bain avec un WC, un lavabo et une douche. En fait, ce sont deux chambres simples placées face à face, mais sans cloison entre les deux. »

Dans les différents espaces du bâtiment, ils sont nombreux à prendre des photos, poser des questions. Il faut encore un peu d’imagination pour se projeter dans ce futur hôpital, mais la vue depuis les chambres ou la terrasse a déjà séduit : « Je trouve cela génial ! Cette vue à 180°, prévoir des jardins d’hiver… J’ai envie d’être hospitalisée », s’amuse une dame.

En 2017, le MontLégia avait déjà participé à cette grande journée porte ouverte. Il avait alors accueilli 4500 personnes et décroché la première place des chantiers les plus visités en Belgique. Ce dimanche, ils étaient à nouveau plus de 4000 à avoir fait le déplacement.









La terrasse de la clinique MontLégia – © Tous droits réservés