Les affiches « Starcasino » faisant la promotion de ce site de jeux en ligne via l’image d’une jeune fille nue seulement couverte de billets de banque seront enlevées « dans les 24 heures au plus tard » a fait savoir la STIB mardi.

Bonjour, l’affiche sera retirée au plus tard mardi. Cependant, on transmet déjà votre remarque au service concerné et vous pouvez également contacter le jury d’éthique publicitaire si vous souhaitez déposer plainte : https://t.co/HEXQdyCmOr ^ml

La société de transports bruxellois répondait ainsi à plusieurs interpellations sur Twitter, de citoyens qui demandaient notamment : « Vous acceptez les publicités sexistes et misogynes dans vos stations ? (On aimerait comprendre) ».

Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’une campagne d’affichage de cette société fait polémique: en mai dernier, le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) estimait que l’image de la femme transmise par une publicité du site était « dénigrante pour la femme » et portait « atteinte à sa dignité humaine« .

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) estime que l’image de la femme transmise par une publicité du site interner Starcasino.be est dénigrante pour la femme et porte atteinte à sa dignité humaine, indique-t-il sur son site internet.