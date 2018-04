Julia Samoilova jour de mon anniversaire, a présenté les fans de la chanson de l’Eurovision

Julia Samoilova

© Viacheslav Prokofiev/TASS

НЕМЧИНОВКА /région de Moscou/ le 7 avril. /Corr. TASS Anastasia Силкина/. La chanteuse russe Julia Samoilova samedi pour la première fois chanté pour les fans de la chanson I Won’t Break! (traduit de l’anglais – « Je n’ai pas сломаюсь »), qui présentera la Russie au concours international de chant de l’Eurovision en mai à Lisbonne. Comme le correspondant de TASS, traditionnelle de moscou pré-flop concours de décembre TRC « Vegas Confiance » a rassemblé environ un millier de fans de l’Eurovision, ainsi que les participants à la compétition dans les différentes années.

La chanteuse russe est venu sur la scène le jour de ses 29 ans. À ce sujet pour Samoïlova ont rendu un gâteau avec des bougies, et des centaines de spectateurs ont chanté traditionnel Happy Birthday To You (« joyeux anniversaire À toi »).

La chanson, le public a rencontré des applaudissements. Pour la présentation regardé et co-auteur de la composition Leonid Гуткин.

« En 2015 à l’Eurovision à Vienne, la Pologne représentait la chanteuse Monica Кушинская, ce qui a eu un accident et c’est pourquoi, elle a joué dans un fauteuil roulant, – a déclaré le Гуткин sur l’histoire de la création des chansons. – J’ai pris son interview dans laquelle il disait que le plus difficile a été émotionnel le fait de son retour, qu’il était très difficile de ne pas se casser. C’est « de ne pas se casser » m’a accroché, et j’ai parlé de l’idée avec les gars, dit Julia, et il a illuminé ».

Selon lui, « il est très important, lorsque l’auteur ignore la chanson par lui, et non pas simplement nominalement bien chante, donne de la voix ». « Julie est entrée en résonance, et il nous a été facile de travailler dans le studio. J’espère qu’elle sera aussi facile d’agir en direct », a déclaré Гуткин.

Sur scène avec les concurrents

Sur scène ce soir-là ont les participants de la prochaine Eurovision de d’autres pays: un groupe de DoReDos de Moldavie, la chanteuse Aisel de l’Azerbaïdjan, malte interprète de Christabelle et chanteur Sevak Ханагян de l’Arménie.

Le représentant de la Russie a avoué que de ne pas penser à la concurrence. « Je n’ai jamais personne ne considère pas comme un concurrent. La chose la plus importante, ce qui dépend de moi, c’est digne de chanter », souligne – t-elle.

Parmi personnellement leurs favoris sur le concours de la chanteuse a nommé des représentants de Belgique et d’Israël, a également salué la chanson DoReDos « My Lucky Day », écrit par Philip Kirkorov pour le groupe moldave. « C’est la chaleur, l’énergie débridée! La moldavie est un sang chaud, et Philippe de cette chaude de la Bulgarie – deux-le-feu », dit-elle.

Hollande, venu à cette soirée présenter personnellement ses protégés, ответно salué le travail des Samoïlova. « Chaque pays a choisi la meilleure chanson, dit – il. – Julie выстрадала l’année dernière est très grave harceler, injuste. Cette année, la justice est faite, en se démenant les manèges de représenter son pays ».

Le concours Eurovision de la chanson-2018 aura lieu au Portugal, à lisbonne scène Parque das Nacoes. La première demi-finale aura lieu le 8 mai, la deuxième, qui se tient en Russie, le 10 mai, et la finale le 12 mai.

La russie en 2017 n’avait pas participé au concours, ainsi que le Service de sécurité d’Ukraine a interdit Samoïlova d’entrer dans le pays de trois ans en raison de ses performances en 2015 en concert à la Crimée. Le premier canal à cet égard, l’interdiction a pris la décision de renoncer à la diffusion de la compétition et de nouveau a présenté la candidature de Samoïlova au concours en 2018.