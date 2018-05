Jumet : Fête des voisins dans une maison d’accueil pour sans-abris

L’ilot est une maison d’accueil pour sans abris. Ici, on leur propose de reprendre pied en mettant en place un projet personnalisé et de le concrétiser en 9 mois. 24 hommes isolés habitent ce grand bâtiment situé à la Chaussée de Gilly à Jumet, « Une population qui peut a priori faire peur » précise Simon Niset, le directeur. « Et c’est pour lutter contre les stéréotypes, la discrimination et les images toutes faites que l’on a des uns sur les autres, qu’on souhaitait ouvrir la maison d’accueil aux voisins. Pour qu’ils puissent se rendre compte que ce sont des personnes comme tout le monde, malgré leur fragilité. »

Faire connaissance

Et les voisins qui ont fait le déplacement applaudissent l’initiative. Florentin a 91 ans et souffre de la solitude : « J’ai tenu la boucherie pendant 52 ans. J’aime bien parler avec tout le monde, mais je ne connais pas bien mes voisins. Je vais faire connaissance parce qu’on est des voisins, mais on ne se connaît plus. On sort de chez soi et on rentre dans la voiture et on est parti. Et on ne se parle plus. » Tania, Nadine et Rita se connaissent depuis plus de 40 ans. Elles ont toujours habité l’une à côté de l’autre. Elles sont en bons termes avec la maison d’accueil : « Mon mari va leur donner des conseils pour le jardin ». Et pour ces résidents, rencontrer des gens extérieurs, cela les valorise. L’un d’entre eux est d’origine tunisienne et résume la fête par un proverbe arabe : « Avant de choisir la maison, choisis les voisins ».