Jusqu’à 1,5 milliers de fans de la Suisse peuvent venir à Samara sur les matchs de la coupe du monde 2018

SAMARA, le 12 avril. /TASS/. Jusqu’à 1,5 mille francs fans peuvent venir à Samara pendant la coupe du monde de football en 2018. Ce sujet communique le service de presse du gouvernement de la région de Samara à l’issue d’une visite dans la région de la délégation de l’ambassade de Suisse.

« Nous sont très optimistes et espérons que l’équipe de la Suisse atteindra les quarts de finale. Dans ce cas, Samara peuvent visiter de 500 à 1,5 mille francs fans. Il est important pour nous, pour nos citoyens ont obtenu ici tout le soutien nécessaire », indique le service de presse du mot du consul général, le conseiller de l’ambassade de Suisse en Russie de Pierre Шабло.

La délégation s’est rendue au stade de Samara-Arena », a fait connaissance avec intérêt de la ville et visité тольяттинскую l’hôtel où pendant le tournoi sera publiée équipe nationale Suisse.

« À l’équipe de Suisse, nous avons une relation particulière, car la région est sélectionné comme base le placement de l’équipe nationale de ce pays. Nous attendons un grand nombre de fans de francs et sont prêts à fournir non seulement d’une infrastructure sportive, le logement, le transport et, bien sûr, de la sécurité, mais aussi une intéressante excursion culturelle et le programme », indique le service de presse du mot sous-vice-gouverneur de la région d’Alexandre Фетисова.

Le championnat du monde aura lieu du 14 juin au 15 juillet à 12 stades dans 11 villes de la Russie. Samara prendra quatre rencontres de la phase de groupe, un match de 1/8 de finale et les quarts de finale.