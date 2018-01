Justin Trudeau a félicité les chrétiens orthodoxes de Noël

OTTAWA, le 7 janvier. /TASS/. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a félicité dimanche de tous les chrétiens orthodoxes du pays et de la paix de Noël et a appelé à faire preuve de compassion et de générosité.

« Il est temps de penser [Jésus-Christ] message rempli d’espoir et de compassion, – a déclaré dans un communiqué le premier ministre, qui a reçu à la représentation d’un ATTENTAT. – C’est aussi l’occasion de remercier les nombreux avantages que nous avons dans la vie, et de faire preuve de générosité pour ceux qui sont à la maison et à l’étranger.

Trudeau a ajouté que Noël est une fête de famille, où les gens se réunissent matin visitent le service de l’église, puis d’échanger des cadeaux et des félicitations, et le soir, organisent un grand dîner. Le chef du gouvernement a également souligné que les orthodoxes, les canadiens apportent une grande contribution au développement du Pays de la feuille d’érable et leur a souhaité un joyeux Noël.

Au Canada vivent plus d’un demi-million orthodoxes, mais pas tous d’entre eux fêtent Noël selon le calendrier julien. Vacances de service 7 janvier auront lieu dans toutes les églises de l’église orthodoxe Russe et l’église orthodoxe Russe à l’étranger dans les plus grandes villes du pays telles que Toronto (Ontario) et à Edmonton (Alberta), ainsi que dans les petites localités. Au canada, la capitale de la page d’accueil de jour férié, le service aura lieu dans la paroisse de la Sainte Vierge à l’église orthodoxe Russe.

Au Canada, le 27 paroisses patriarcales l’église orthodoxe Russe. Les plus grands – à Edmonton, Ottawa et Toronto.