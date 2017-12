Le TERRIBLE, le 27 décembre. /TASS/. La tête de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov a appelé « le mess des souris des états-UNIS » le blocage de ses comptes Facebook et Instagram.

« Facebook a déclaré à propos de la désactivation de votre compte à cause de la liste « des personnes des états-UNIS ». Très calme, prends les petites intrigues des états-UNIS. Mais la question à Facebook et le ministère des Finances. Où est votre engouement pour la démocratie et le droit des citoyens d’obtenir des informations? L’une ou l’opinion de 4 millions d’abonnés ne veut rien dire? » – Kadyrov a écrit sur Twitter.

— Ramzan Kadyrov (@RKadyrov) le 27 décembre 2017,

Le samedi, le 23 décembre, la page d’Ivoire dans Facebook et Instagram ne sont plus disponibles. La société Facebook a expliqué que la raison du blocage des comptes est l’inclusion de son nom dans la liste des sanctions des états-UNIS.

Chef adjoint du ministère des communications de la fédération de RUSSIE, Alexeï Wolin, à son tour, a déclaré TASS, que les actions de la société à l’égard des comptes d’Ivoire dans les réseaux sociaux n’est pas en reste et la réponse des autorités russes.