Le TERRIBLE, le 26 février. /TASS/. Le chef de la république de Ramzan Kadyrov, à qui les autorités de la Lettonie ont interdit l’entrée dans le pays, a qualifié la décision de la Diète de la décision de la volonté « carlin » plaire « à l’éléphant » et a invité tous les habitants de la Lettonie en visite en Tchétchénie. Ce qu’il a écrit dans son canal Telegram.

Comme indiqué précédemment, le ministère letton des affaires étrangères a interdit l’entrée dans le pays de 49 étrangers figurant sur la liste dite Magnitski. Selon le letton des MÉDIAS, dans la liste figure le nom de Ramzan Kadyrov.

« Eh bien, si la Lettonie nous annonce des sanctions, nous sommes comme les gens, élevés dans d’autres traditions et de valeurs, nous invitons tous les lettons en visite en Tchétchénie. Je sais que la Diète, en prenant la décision sur les sanctions, n’est pas guidé par les intérêts de la population lettone, et je voulais plaire à un éléphant. Ce qu’il reste à faire моське? » – posté par Kadyrov.

Le chef de la région a demandé aux abonnés, comme vous pouvez entrer en Lettonie, en contournant les cordons. « Le fait que la visite en Lettonie a été le but de toute ma vie. De jour et de nuit, au travail et à la maison rêvé d’un voyage à la ville de Riga. Et maintenant, quand ils ont réussi à choisir pour cela, les deux-trois jours, le Seimas de la Lettonie signale que j’ai refusé à l’entrée. Eh bien, très en colère, ne trouve pas sa place », a déclaré le chef de la Tchétchénie.

Plus tôt en février, le Seimas de la Lettonie a adopté le projet de décision, qui est équivalent américain de la « loi Magnitski ». Ce document voté par 60 députés se sont prononcés contre sept parlementaires, trois se sont abstenus. Aux états-UNIS « l’Acte de suprématie de la loi et de la responsabilité au nom de Sergueï Magnitski » (soi-disant Acte Magnitski) est une partie de la loi sur l’abolition de l’amendement Jackson – Вэника en vigueur pour l’URSS et de la Russie en 1974 – 2012. Il est entré en vigueur en décembre 2012.

La loi prévoit des sanctions à l’égard de certains officiels russes, y compris les membres des forces de sécurité impliqués, selon la version de Washington, à la mort de Magnitski. En outre, le document étend l’application de sanctions à des personnes « responsables de la commission d’exécutions extrajudiciaires, de torture et d’autres violations graves des droits de l’homme ». Personnes relevant de sanctions, fermé l’entrée sur le territoire des états-UNIS, et leurs comptes dans les banques américaines sont soumis au gel.