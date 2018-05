Kadyrov compte que les égyptiens ils seront satisfaits de placement en Tchétchénie de la coupe du monde

Le TERRIBLE, le 4 mai. /TASS/. La tête de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov s’attend à ce que l’équipe d’Égypte de football pendant la coupe du monde de football de 2018, doit résider dans la République de Tchétchénie, sera contente de placement pour des athlètes de la région ont créé toutes les conditions.

Vendredi à Grozny, a ouvert cinq étoiles complexe hôtelier The Local, qui a choisi pour accueillir l’équipe d’Égypte de football lors de la coupe du monde de football. Cinq étoiles complexe hôtelier construit dans Grozny, la société de Troie Holding des Émirats Arabes unis. Le coût du projet s’élève à 1,8 milliards de roubles.

« Je pense que notre première équipe égyptienne de football sera contente, et nous sommes sûrs qu’ils ne seront pas seuls le plaisir de la République de Tchétchénie, de la culture de notre peuple, de plus, ils pourront profiter de ce qui est ici [dans l’hôtel et la région] toutes les conditions sont réunies », a déclaré Kadyrov est déclaré vendredi après l’ouverture d’hôtels.

Selon lui, dans le nouvel hôtel, qui a choisi pour accueillir l’équipe de l’Egypte, « est arabe de l’esprit, il y a le confort », « toutes les conditions ».

Le championnat du monde de football aura lieu en Russie du 14 juin au 15 juillet. Les matchs du tournoi prendront Moscou, Saint-Pétersbourg, Kaliningrad, Volgograd, Kazan, Nijni-Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Ekaterinbourg et de Sotchi. Les egyptiens, qui l’ont choisie comme base de la capitale de la Tchétchénie, joueront la coupe du monde pour la première fois en 28 ans. Leurs rivaux pour le groupe de l’équipe de Russie, de l’Uruguay et de l’Arabie Saoudite.

Les autorités de la République de Tchétchénie ont déclaré qu’ils prendront une équipe de l’Egypte à un niveau élevé. Les athlètes et les fans seront en mesure de profiter des sites touristiques de la Tchétchénie, de découvrir les attractions touristiques de la région, ainsi que de déguster des plats de la cuisine nationale. En Tchétchénie préparent un programme culturel pour les personnes.