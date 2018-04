Kadyrov plaide pour un compromis entre Роскомнадзором et Telegram

MOSCOU, le 6 avril. /TASS/. La tête de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov a exprimé l’espoir que le Roskomnadzor et Telegram trouveront un compromis pour éviter le blocage du messager. Ce qu’il a écrit le vendredi dans son telegram-canal.

« Et pourtant, je ne suis pas partisan de verrouillage Telegram et j’espère que le guide de Roskomnadzor et Telegram trouveront une solution de compromis qui sera responsable et la loi, et les intérêts des utilisateurs », a écrit Kadyrov.

Il a souligné que le messager est très pratique. « Bravo, qui ont inventé des autocollants: un long message, vous pouvez remplacer l’image », – dit dans le message. Mais Kadyrov a souligné que « dans le chapitre n’est pas nécessaire de mettre de commodité et de confort, et les intérêts de l’etat et des lois de la fédération de RUSSIE, qui a besoin d’obéir ».

L’histoire de la question

Roskomnadzor, le 6 avril a déposé une plainte à l’exigence de limiter l’accès de la fédération de RUSSIE à l’information Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Une plainte a été déposée en raison du fait que Telegram ne vous a pas fourni dans le délai de la réponse sur la question de la transmission des clés pour décrypter les messages de l’utilisateur des organismes de sécurité.

Dans Telegram déclaré que répondre à cette exigence est techniquement impossible, parce que les clés sont stockées sur les appareils des utilisateurs.

En juillet 2017, le FSB de la Russie a demandé de Telegram fournir les clés pour déchiffrer les messages électroniques des utilisateurs, conformément aux dispositions de son propre ordre, qui définit la procédure d’octroi de l’office de clés. Guide de Telegram a déclaré que cela est techniquement faisable, et a essayé de contester le FSB dans plusieurs instances, mais en vain. Le 20 mars 2018, la poursuite de l’entreprise a été rejetée par la cour Suprême de la fédération de RUSSIE.

Après cette décision de la cour Roskomnadzor a donné мессенджеру de 15 jours pour fournir aux organes de sécurité requis, les clés de chiffrement. Ce délai a expiré le 4 avril.



Infographies



Que se passe-Telegram en Russie

TASS a préparé des infographies sur la situation avec le messager de Pavel Dourov.