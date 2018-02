Карасин: le Kazakhstan peut contribuer à la formation de la mission de maintien de la paix de l’OTSC

ASTANA, le 28 février. /TASS/. Le kazakhstan pourrait contribuer à la formation de maintien de la paix de la mission de l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC). Ce sujet a déclaré le vice-ministre des affaires étrangères de la Fédération de russie Grigory Карасин mercredi lors de la conférence internationale « Russie – Kazakhstan: l’alliance fixé dans l’avenir ».

« Nous nous félicitons de l’intention du Kazakhstan, d’accroître leur visibilité internationale de maintien de la paix sous l’égide des NATIONS unies. Nous croyons que votre pays peut jouer un rôle de pionnier dans la formation de la mission de maintien de la paix de l’OTSC. L’autorité de ne pas occuper. L’indique les résultats des travaux sur le terrain, à l’exactitude, le Kazakhstan sous астанинский le processus de la Syrie », a déclaré Карасин.

Selon lui, de la fédération de RUSSIE considère l’OTSC comme l’un des principaux instruments pour assurer la paix et la stabilité dans la région.

« Les Астаной les priorités de la présidence dans l’organisation: le renforcement de la collaboration des états membres dans le domaine militaire, l’instauration de pratiques de coopération militaro-technique, la participation de l’OTSC dans la formation internationale système mondial de lutte contre le terrorisme, la réaction aux menaces à la cybersécurité, l’amélioration de l’efficacité des mesures de lutte contre le trafic de drogues – tout cela mérite d’être soutenu », a déclaré le vice-ministre des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE.

La conférence internationale a commencé ses travaux le 28 février à Astana sur le site de Nazarbayev. Il a rassemblé plus de 200 participants, dont les représentants de la direction de la commission économique Eurasienne, les administrations des présidents, des ministres des affaires étrangères de la Russie et le Kazakhstan, les principales associations d’affaires des deux pays, les chefs étrangères, de missions diplomatiques dans la capitale kazakhe, des experts et des personnalités publiques. L’événement durera une journée.