Valery Karpin

© TASS/Sergey Bobylev

TASS, le 22 décembre. Entraîneur russe, le club de football « Rostov » Valery Karpin commentera le match de la 17e manche du championnat d’Espagne entre le Real madrid et le fc Barcelone sur le Premier canal. Informe « Газета.Ru » se référant au service de presse de canal.

Le match aura lieu le 23 décembre à Madrid et commence à 15:00 gmt. Aider Карпину sera de football телекомментатор Cyrille Dement. Auparavant, Karpin jumelé avec Дементьевым a commenté sur la Première chaîne le match de football entre les équipes de la Russie et de l’Argentine.

Karpin le 19 décembre tête de « Rostov », avant cela, il a travaillé sur la chaîne Match TV », où il occupait le poste de rédacteur en chef de football des émissions (2017) et a travaillé sur la chaîne de télévision de football de l’expert (2016).

Auparavant, Karpin entraîneur de moscou « Spartacus » (2012-14) et espagnole, le rcd mallorca (2014-15). Le dernier lieu de travail de spécialiste comme entraîneur a été армавирский « Torpedo » (2015-16), s’exprimant sur le stade de Football de la ligue nationale (RÉPÉTITIONUNE).

En tant que joueur Karpin a préconisé de tallinn « Sport » (1986-87), le CSKA moscou (1988), « le Flambeau » (1989), « Spartacus » (1990-94), les espagnols de la Real Sociedad » (1994-96, 2002-05), Valence (1996-97) et « Сельту » (1997-2002).

« El clasico »

Après 15 tours de « Barcelone » confiant dirige le classement, dans l’actif de l’équipe de 39 points. « Le real madrid va quatrième, derrière les en 8 points.

La prochaine réunion sera à ses rivaux 237-dans le cadre de tournois. « Le Real madrid a remporté 95 de victoires, « Barcelone » – 92, 49 matchs terminés sur un score nul.

L’opposition », le Real madrid et le fc Barcelone est l’un des plus populaires à la fois en Espagne et partout dans le monde au niveau des clubs. Exceptionnellement précoce de début de match (13:00 heure locale) peut s’expliquer par beaucoup d’intérêt au jeu de la part de l’auditoire en Asie.

Selon Forbes, « el clasico » – très rentable événement pour les sponsors. En particulier, celle de décembre match 2016 entre le Real madrid et le fc Barcelone a apporté les sponsors de plus de $40 millions Complète de statistiques sur la tv notes « el clasico » de tout le monde non, mais, selon des espagnols des publications, au cours des dernières années, la progression de chaque rencontre entre gerland et каталонцами observent de l’ordre de 650 millions de personnes. Lors de la diffusion des technologies les plus récentes, et plusieurs caméras observent seulement pour les dirigeants de clubs de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Pour les six derniers mois de l’équipe ont joué entre eux trois. Le 30 juillet à Miami (états-UNIS, en Floride, dans le cadre de la pré-saison du tournoi International de la coupe de l’uefa champions league. Dans le jeu, qui est la deuxième fois dans l’histoire a été réalisée en dehors de l’Espagne, la victoire a été remportée « Barcelone » avec un score de 3:2. Les deux matches rivaux passé entre eux dans le cadre de la super coupe d’Espagne – le club de madrid a pris sa revanche en remportant les deux matchs (3:1 à Barcelone et 2:0 sur son terrain).