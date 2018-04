Entraîneur-chef du FC Rostov » Valery Karpin

MOSCOU, 8 avril. /TASS/. Football club « Rostov » il est difficile de jouer non seulement sur le terrain, mais aussi sur son parcours. À propos de cette conférence de presse a déclaré l’entraîneur principal ростовчан Valery Karpin.

Le dimanche, « Rostov » au départ de moscou a perdu « la Locomotive » avec un score de 0:1.

« L’équipe a joué pas mal dans la défense avant de buts, il a tenté de créer des moments, mais n’a pas réussi. Il nous est difficile de ne pas seulement en visite, mais aussi à la maison, le calendrier tel qu’il est, nous l’avons connu. On pouvait supposer que l’espérer plus, mais il s’est avéré, comme cela s’est passé. Aujourd’hui, nous avons tenté un coup de pied dans le cadre dans la première moitié, ont pris de mauvaises décisions, et qu’a été le discours dans le vestiaire », a déclaré Karpin.

Après 25 tours de « Rostov » occupe la 13e place au classement, en tapant 27 points. « Locomotive » en tête, dans l’actif de l’équipe de 52 points après 24 jeux.

