Valery Karpin

© TASS/Sergey Bobylev

TASS, le 26 décembre. Le nouvel entraîneur-chef « Rostov » Valery Karpin a déclaré que les premiers matches « Rostov », sous sa direction, dans la Fédération de football de la premier league (premier league) seront difficiles, l’équipe jouera avec les clubs de la première des cinq. Les mots de spécialiste conduit le service de presse ростовчан.

A 48 ans, Karpin a dirigé « Rostov » le 19 décembre, la signature d’un accord de 2,5 ans. Dans les cinq premiers matches après la trêve hivernale équipe de jouer avec un « Краснодаром », « Zénith », « Arsenal », le CSKA moscou et de la « Locomotive ».

« Nous nous préparons à des cotisations à partir du moment où a été signé mon contrat avec le club, a déclaré Karpin. Est – ce que ce n’est pas афишировалось, un phénomène normal, rien d’extraordinaire ici n’est pas arrivé. Quand « Spartacus » de venir [en tant que joueur et entraîneur de jouer avec « Rostov »], rappelle le dévouement « Rostov » et les fans. Il est entendu que les moments difficiles et mal à l’aise calendrier au début de l’un des cinq matchs les quatre premiers avec des équipes de la première des cinq ».

« Rostov » avec 25 points prend la dixième place en premier league. Auparavant, Karpin est entraînée « kuba » (à partir de 2009 à mai 2012, et à partir de novembre 2012 à 2014) et espagnole, le rcd mallorca (2014-2015). Le dernier lieu de travail de spécialiste a été армавирский le club de Football de la ligue nationale de « Torpedo » (2015-2016).