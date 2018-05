Kayaks saisis, pêcheurs et kayakistes verbalisés : le bilan d’une opération sur l’Ourthe

Des pêcheurs et des kayakistes verbalisés, mais surtout une saisie de kayaks, c’est le premier bilan d’une opération menée ce samedi par une trentaine d’agents de la Division Nature et Forêt et de l’Unité anti-braconnage de la Région wallonne, sur l’Ourthe, entre La Roche et Barvaux.









Petit briefing avant opération – © RTBF – Olivier Thunus

» Ici, ça sera surtout de la prévention parce que la grosse saison touristique n’a pas encore commencé, donc je préfère qu’on fasse ici une bonne grosse piqure de rappel et qu’à la pleine saison tout le monde soit en ordre « . Petit briefing du responsable de l’opération avant de lancer celle-ci. Certains agents ont alors pris place en divers lieux stratégiques pour compter les kayaks présents sur l’Ourthe. D’autres se sont mis en quête de pêcheurs.









Un pêcheur contrôlé, en ordre de permis, mais qui comprend les contrôles – © RTBF – Olivier Thunus









Surveillance depuis le pont surplombant l’Ourthe – © RTBF – Olivier Thunus

» J’étais en ordre, j’ai le permis « , explique un pêcheur contrôlé. » Il faut des contrôles comme ça parce que quand j’en vois certains, ils prennent tous les petits poissons. Avant, il y en avait des gros mais maintenant… « , regrette-t-il.









L’opération visait tant les pêcheurs que les kayaks – © RTBF – Olivier Thunus

Ce pêcheur était en ordre mais d’autres ont été verbalisés. 150 euros d’amende pour ne pas disposer d’un permis à 12 euros 50. Mais c’est du côté des kayaks que les agents sont le plus intervenus. Notamment avec la saisie d’une vingtaine de kayaks appartenant à une même société.









Les numéros d’identification des kayaks et du loueur fautif sont enregistrés – © RTBF – Olivier Thunus









Le loueur était autorisé à mettre 25 kayaks à l’eau par jour. Ce samedi, il en a mis au moins une centaine sur la journée – © RTBF – Olivier Thunus









Une fois le kayak sur la rive, il sera saisi – © RTBF – Olivier Thunus

» Vous avez un permis de classe 3 qui vous autorise à mettre à l’eau 25 kayaks. Vous en avez déjà 60 à la rivière. On va devoir saisir les kayaks excédentaires « , explique et avertit Philippe, de l’Unité anti-braconnage de la Région wallonne, au préposé venu récupérer les kayaks à l’aire de débarquement.









La remorque de kayaks a été saisie sur instruction du parquet – © RTBF – Olivier Thunus

Aussitôt dit, aussitôt fait, la remorque de transport est saisie. Elle contenait 19 kayaks.









Malgré l’injonction des agents de la DNF de ne plus mettre de kayak à l’eau, cette société a poursuivi ses activités toute la journée – © RTBF – Olivier Thunus

Cette société ne semble pourtant pas avoir bien pris conscience de l’infraction et du message qu’ont tenté de faire passer les agents : » La personne qui s’occupe de mettre à l’eau les kayaks de cette société à La Roche continue à le faire. Nos collègues présents ont téléphoné à la patronne de la société, qui a répondu qu’elle n’avait pas l’intention d’obtempérer aux injonctions « , constate Marc, agent de l’unité anti-braconnage.

Cette société risque une très lourde amende. D’autres contrôles sont annoncés au cours de la saison.