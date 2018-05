Kazan coopératif de l’institut pour la première fois, commencer à apprendre l’économie islamique

KAZAN, le 11 mai. /TASS/. Kazan coopératif de l’institut de 2018 pour la première fois, commence à former des étudiants islamique de l’économie dans le cadre de l’accord signé avec l’Association des entrepreneurs musulmans de la Russie, a déclaré vendredi aux journalistes le recteur de l’institut Alsou Набиева.

« Nous avons préparé des plans de formation sur le thème « Économie », le profil Islamique d’affaires » et de la « finance Islamique », alors il ya deux, ce qui nous seront mises en place et nous allons attirer personnel des partenaires de ces programmes afin qu’ils puissent également participer à l’élaboration des plans de formation », – a dit Набиева international, le sommet économique de la « Russie – monde Islamique: KazanSummit ».

Selon elle, dès cet été, à l’université de déclarer l’ensemble des étudiants, à seulement créeront deux groupes de 25 personnes. « Jusqu’à ce que nous voulons commencer avec le baccalauréat. Voyons quand allons produire des diplômés dans le cadre de la direction du baccalauréat, allons déjà ouvrir sous la magistrature », a déclaré le recteur.

Набиева a rapporté propos de la demande de ces orientations dans la république, car les jeunes d’aujourd’hui le Tatarstan a l’intention de « construire l’entreprise, de procéder à des opérations financières sur la base des lois qui existent dans le monde musulman ». Le recteur a souligné que les études constitueront la feuille de route de développement des banques islamiques, des finances et de l’économie, qui entrera dans un nouveau programme éducatif.

Kazan coopératif de l’institut est affilié à l’université Russe de la coopération. L’association des entrepreneurs musulmans de la fédération de RUSSIE – la plate-forme réunissant des hommes d’affaires musulmans de la Russie, elle, se composent de plus de 2 milliers de membres et des partenaires de 46 régions.

KazanSummit – aire de jeu des interactions économiques entre la Russie et les pays du monde islamique. Le sommet a lieu à Kazan, 10-12 mai pour la dixième fois, c’est un thème clé en 2018, le halal est devenu un mode de vie. Depuis plus de dix ans d’un terrain à Kazan rassemble des représentants d’organisations internationales, des autorités publiques, des institutions financières, des ambassades, des députés des parlements, les principaux investisseurs et hommes d’affaires, cadres de sociétés russes et étrangères.